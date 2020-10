FC Bayern München: Präsentation von Choupo-Moting und Sarr im Liveticker

Der FC Bayern stellt am Montag mit Eric Maxim Choupo-Moting (31) und Bouna Sarr (28) zwei seiner vier Last-Minute-Neuzugänge vor. Die für 14 Uhr angesetzte Präsentation an der Säbener Straße, an der auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic (43) teilnimmt, gibt es hier im Liveticker.

FC Bayern: Präsentation von Choupo-Moting und Sarr im Liveticker - Vor Beginn

Am Donnerstag könnte das neue Duo schon zum ersten Mal für den FCB zum Einsatz kommen. Im DFB-Pokal geht es gegen den 1. FC Düren aus der fünftklassigen Mittelrheinliga.

Hasan Salihamidzic begleitet Choupo-Moting (Einjahresvertrag) und Sarr (Vierjahresvertrag) bei der Fragerunde. Der Sportvorstand wird sich mit Sicherheit auch ausführlich zu den turbulenten letzten Tagen der Transferperiode äußern.

Guten Tag und herzlich willkommen zum Liveticker der Präsentation von Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr beim FC Bayern. Die beiden Neuzugänge stehen nach gut einer Woche im Training des Rekordmeisters den Medienvertretern Rede und Antwort. Los geht's um 14 Uhr! Ihr könnt die Zeremonie auch via YouTube verfolgen.

FC Bayern: Spielplan und Gegner nach der Länderspielpause