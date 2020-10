FC Bayern, News und Gerüchte: Joshua Zirkzee vor Leihe in die Niederlande?

Joshua Zirkzee könnte nach der Verpflichtung eines Lewandowski-Backups künftig in den Niederlanden Spielpraxis sammeln. Derweil steht offenbar die Rückkehr eines ehemaligen Flügelspielers bevor, den Uli Hoeneß einst als "Söldner" bezeichnete. Vor Ende des Transferfensters laufen die Aktivitäten der Münchner auf Hochtouren. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern: Zirkzee vor Leihe in die Niederlande?

Nach der bevorstehenden Verpflichtung von Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting soll Youngster Joshua Zirkzee den Verein noch verlassen, um weiterhin Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln. Mit Feyernoord-Trainer Dick Advocaat hat sich ein erster Interessent bereits in Stellung gebracht.

"Das wäre ein ausgezeichneter Spieler für uns. Wenn es passt, werden wir versuchen, Zirkzee unter Vertrag zu nehmen. Bayern profitiert davon, dass er spielt, und das Gehalt ist bei einem Leihgeschäft oft kein Problem", sagte Advocaat bei der niederländischen Rundfunkanstalt RTV Rijnmond.

Der 19-Jährige spielte in der Jugend bereits ein Jahr für Feyernoord, ehe er 2017 zur U17 der Münchner stieß. In der vergangenen Saison sorgte er erstmals in der Bundesliga für den FC Bayern für Furore, als er in neun Spielen viermal traf. In der Vorrunde war er noch regelmäßig für die zweite Mannschaft in der 3. Liga aufgelaufen.

Zwar zählt der Niederländer in dieser Spielzeit dauerhaft zum Profikader, durch die nahende Ankunft von Choupo Moting dürften sich die Einsatzchancen des 1,93 Meter großen Mittelstürmers jedoch weiter verschlechtern. Vor Zirkzee wurde mit Oliver Batista-Meier bereits ein weiteres Bayern-Talent in das Nachbarland verliehen, dieser läuft für eine Saison für den SC Heerenveen auf und sammelte in vier Eredivisie-Einsätzen schon drei Scorerpunkte.

Robben, van Bommel & Co.: Die Last-Minute-Transfers des FC Bayern © imago images 1/18 Der FC Bayern hat in der Vergangenheit bei Last-Minute-Transfers oft ein glückliches Händchen bewiesen. Doch bevor wir in die Vergangenheit blicken, geht es in die Zukunft. Diese Spieler werden sich dem FC Bayern wohl anschließen. © imago images / ZUMA Wire 2/18 MARC ROCA: Der Transfer des 24-jährigen Mittelfeldspielers von Espanyol Barcelona wurde bereits am Sonntag von den Bayern bestätigt. Er erhält einen Vertrag bis 2025. © imago images / Xinhua 3/18 Die Ablöse beträgt laut der spanischen Sport 15 Millionen Euro, der kicker berichtet von 9 Millionen Euro plus Boni. © imago images / Sven Simon 4/18 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Der Transfer des Stürmers ist nach Informationen von SPOX und Goal perfekt. Die FCB-Bestätigung fehlt aber noch. Er kommt ablösefrei von PSG und erhält einen Zweijahresvertrag. © imago images / Poolfoto 5/18 Der 31-Jährige soll als Backup von Robert Lewandowski fungieren. Im Gegenzug soll Joshua Zirkzee verliehen werden. Choupo-Motings Vertrag war am Saisonende in Paris nicht verlängert worden. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 6/18 DOUGLAS COSTA: Auch ihn wollen die Bayern kurz vor knapp noch zurück nach München holen. Nach unseren Infos sind sich Juve und der FCB über eine Leihe (ein Jahr) einig. Der kicker schreibt, dass noch letzte Formalitäten zu klären seien. © imago images / Sven Simon 7/18 Costa spielte bereits zwischen 2015 und 2017 für den FC Bayern. Er verließ den FC Bayern im Streit. Nachdem Costa öffentlich über angebliche Angebote anderer Klubs sprach, bezeichnete Uli Hoeneß Costa als "Söldner". Er forderte wohl mehr Gehalt. © imago images / PanoramiC 8/18 BOUNA SARR: Weil Wunschkandidat Sergino Dest zum FC Barcelona gegangen ist, werden die Bayern laut kicker den Rechtsverteidiger von Olympique Marseille verpflichten. Beide Klubs sollen sich auf einen Wechsel des 28-Jährigen geeinigt haben. © imago images / PanoramiC 9/18 Laut RMC Sport werden die Bayern 10 Mio. Euro plus Boni bezahlen, Sarr soll einen Vierjahresvertrag erhalten. Andere Kandidaten wie Max Aarons (Norwich) oder Tariq Lamptey (Brighton) waren den Bayern zu teuer. © imago images 10/18 Ob zähe Verhandlungen mit spanischen Klubs, Verletzungssorgen oder eine Leihe: Die Bayern bewiesen in der Vergangenheit auch zum Ende des Transferfensters Ruhe. © imago images / Sven Simon 11/18 ROY MAKAAY: Erst im August 2003 gelang den Bayern der endgültige Durchbruch in den Verhandlungen mit Deportivo La Coruna. Für 19,75 Mio. Euro wechselte Makaay zu den Bayern und startete dort durch. In 183 Einsätzen erzielte der Angreifer 103 Tore. © imago images / Sven Simon 12/18 MARK VAN BOMMEL: Am 26. August 2006 schloss sich die Niederländer den Bayern für eine Ablöse von sechs Millionen Euro an. Van Bommel wurde zuvor beim FC Barcelona nicht glücklich. Bis zum Abgang 2011 war er bei den Bayern Stammspieler. © imago images / Ulmer 13/18 ARJEN ROBBEN: Am 28. August 2009 verkündeten die Bayern den Transfer des Außenspielers. Rund 30 Mio. Euro wurden für Robben fällig, der zuvor bei Real Madrid aktiv war. Der Rest ist bekannt. © imago images / Sven Simon 14/18 JAVI MARTINEZ: Nach zähen Verhandlungen gaben die Bayern am 29. August 2012 den Wechsel von Javi Martinez für die damalige Rekordsumme von 40 Mio. Euro bekannt. Der Spanier fügte sich sofort ein und gehörte lange Zeit zu den Stützen der Mannschaft. © imago images / Revierfoto 15/18 MEDHI BENATIA: Aufgrund zahlreicher Verletzungen öffneten die Bayern vor Transferschluss den Geldbeutel und verpflichteten am 27. August 2014 den Innenverteidiger für 28 Mio. Euro. Nach zwei Jahren und eher dürftigen Leistungen wechselte er zu Juve. © imago images / Ulmer 16/18 XABI ALONSO: Zwei Tage nach Benatia wurde der Transfer von Xabi Alonso (10 Mio. Euro von Real Madrid) verkündet. Einen Tag später stand der Spanier gegen Schalke in der Startelf und spielte, als wäre er nie woanders gewesen. © imago images / Ulmer 17/18 KINGSLEY COMAN: Am 30. August 2015 gelang es den Bayern, Coman für zwei Jahre mit anschließender Kaufoption auszuleihen. Neben der sieben Mio. Euro an Leihgebühr wurden zwei Jahre später 21 Mio. Euro fällig. © imago images / Ulmer 18/18 SERDAR TASCI: Ein Ausreißer aus dem Winter. Am 1. Februar 2016 liehen die Bayern den Innenverteidiger aus. Nachdem Tasci in seinem ersten Spiel zu große Probleme gegen Sandro Wagner hatte, setzte Trainer Guardiola auf die Innenverteidigung Alaba-Kimmich.

FC Bayern: Rückkehr von "Söldner" Douglas Costa steht bevor

Nach dem erneut gescheiterten Anlauf einer Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi ist der FC Bayern auf der Suche nach einem Flügelspieler in Italien fündig geworden und arbeitet nach Informationen von SPOX und Goal an einer Rückkehr von Douglas Costa. Zuerst hatte der kicker darüber berichtet. Laut Sky soll am Montag der Medizincheck über die Bühne gehen.

Damit würde ein Spieler sein Comeback beim FCB geben, dessen Abgang aus München - 2017 wurde er verliehen, 2018 für 40 Millionen Euro fest an Juventus Turin abgegeben - nicht reibungslos über die Bühne ging. Vor allem der damalige Präsident Uli Hoeneß trat gegen den Brasilianer nach.

"Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat", sagte Hoeneß damals in einem Interview mit der Frankenpost. Im Februar 2017 hatte Costa in der Bild offen darüber gesprochen, dass er sich auch eine Zukunft außerhalb von München vorstellen könne. "Wir haben einige millionenschwere Angebote aus China bekommen und auch von großen Klubs aus Europa. Wenn die Saison vorbei ist, werden wir uns hinsetzen und alles analysieren", sagte der damals 24-Jährige.

Zudem ergänzte er: "Noch fühle ich mich hier nicht komplett glücklich. Aber wir werden bald eine Lösung finden." Die Premier League bezeichnete er als "eine der größten Ligen der Welt - fantastisch. So wie Spaniens LaLiga auch, mit großen Spielern, großen Mannschaften".

Aussagen, die bei Hoeneß nicht gut ankamen, wie er in der ARD nur wenige Tage später bestätigte: "Wenn da jemand glaubt, dass man den FC Bayern von außen unter Druck setzen kann, dass man ihm mehr Geld bezahlt, dann scheint er uns alle schlecht zu kennen." Es sei "der verzweifelte Versuch, uns zu sagen, dass er zu wenig Geld verdient. Das kann er noch zehnmal machen, es wird ihm nichts nützen".

Douglas Costa: Leistungsdaten nach Verein

Verein Spiele Tore Vorlagen Minuten Juventus Turin (seit 2017) 103 10 21 5.005 FC Bayern (2015-17) 77 14 27 5.303 Shakhtar Donezk (2010-15) 202 38 40 12.025

FC Bayern, Transfers: Roca fix, Cuisance vor Absprung

Der FC Bayern treibt seine Personalplanungen kurz vor der Transfer-Deadline voran und hat am Sonntag die Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers Marc Roca bekanntgegeben. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis 2025. "Er passt fußballerisch und charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft und wird sich bei uns weiterentwickeln", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Da ein Verbleib von Javi Martinez laut Trainer Hansi Flick wahrscheinlich ist, könnte Michael Cuisance doch noch den Verein gen Frankreich verlassen. Weitere Infos zu den Transferaktivitäten der Münchner bekommt Ihr hier.