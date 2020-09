FC Bayern - BVB: Flick-Pressekonferenz vor dem deutschen Supercup im Liveticker

Am Mittwoch steigt der deutsche Supercup zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Vor dem Duell in der Allianz Arena (ab 20.30 Uhr LIVE auf DAZN) stellt sich FCB-Coach Hansi Flick den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz gibt es hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern - Flick-PK im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Übrigens: Fans wird es am Mittwochabend in der Allianz Arena erneut nicht geben.

Vor Beginn:

Noch so eine spannende Personalie: Alexander Nübel könnte den FCB bis zur Schließung des Transferfensters am 5. Oktober auf Leihbasis verlassen. Sicher ist: Auf Flick kommt die eine oder andere Frage in Bezug auf Transfers zu.

Vor Beginn:

Eines der Gesprächsthemen dürfte Michael Cuisance sein. Der 21-jährige Mittelfeldspieler liebäugelt übereinstimmenden Berichten zufolge mit einem Wechsel zu Leeds United. Der FCB soll bereit sein, den Ex-Gladbacher ziehen zu lassen. Im Falle eines Wechsels würden Flick nur 18 Profi-Feldspieler zur Verfügung stehen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern. Hansi Flick steht ab 13.30 Uhr den Fragen der Medienvertretern Rede und Antwort, um unter anderem seinen Matchplan gegen den BVB zu erläutern. Wie der Erfolgstrainer nach dem 1:4 gegen die TSG Hoffenheim, der ersten Niederlage seit Dezember, wohl personell reagiert?

Der Supercup mit dem FC Bayern und dem BVB steht an! Willst Du live dabei sein, ist dies mit dem Probemonat auf DAZN kostenlos möglich.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum 1:4 bei Hoffenheim © imago images / ULMER 1/16 Der FC Bayern München ist nach dem Sieg im Supercup mit 1:4 bei der TSG Hoffenheim unter die Räder gekommen. Die FCB-Defensive war nahezu über die gesamte Partie völlig von der Rolle. Die Noten und Einzelkritiken der Münchner. © imago images / Jan Hübner 2/16 MANUEL NEUER: Bei allen Gegentoren machtlos. Verhinderte zunächst einen höheren Rückstand, als er Kramarics Schuss an den Querbalken lenkte und Skovs Versuch per Fußabwehr klärte (74.). Foulte Bebou kurz vor Abpfiff elfmeterreif. Note: 3,5. © imago images / Thomas Frey 3/16 BENJAMIN PAVARD: Für seine Verhältnisse mit vielen Ballverlusten (12), zudem ohne nennenswerte Aktion nach vorne. Bediente ungewollt Hoffenheims Dabbur, der sich bedankte und auf 2:0 stellte. Machte später Platz für Goretzka. Note: 5. © imago images / Thomas Frey 4/16 JEROME BOATENG: Hatte mit Hoffenheims Offensivleuten merkliche Probleme und ließ sich ein ums andere Mal übertölpeln. Hatte Glück, dass ein Missverständnis mit Kimmich nicht im 1:3 mündete. Note: 4,5. © imago images / Jan Hübner 5/16 DAVID ALABA: Stand mit seiner Kette wie immer hoch und lief mehrfach hinterher. Der Österreicher war über weite Strecken jedoch noch der Stabilste in Münchens Hintermannschaft, ehe er sich noch von Bebou düpieren ließ. Note: 4. © imago images / ULMER 6/16 ALPHONSO DAVIES: Durfte nach zwei Spielen auf der Bank wieder von Beginn an ran. Viele ungewohnte Stockfehler, wenige Impulse in der Offensive. Vor dem 1:3 mit schlechtem Timing im Kopfballduell. Note: 5. © imago images / Thomas Frey 7/16 CORENTIN TOLISSO: Ersetzte Leon Goretzka, vermochte aber nicht an dessen Leistungen und Präsenz aus den vergangenen Monaten anzuknüpfen. Wirkte teils behäbig in seinen Aktionen. Note: 4,5. © imago images / Jan Hübner 8/16 JOSHUA KIMMICH: Zu Beginn der Partie mit einigen Ballverlusten, zudem mit Slapstickeinlage mit Teamkollege Boateng und zu spät an Kramaric dran. Allerdings: Verbuchte die meisten Balleroberungen und erzielte das 1:2 per Traumtor. Note: 3,5. © imago images / Thomas Frey 9/16 SERGE GNABRY: Gegen den Ex-Klub ohne Durchschlagskraft, nahm Gnabry keinerlei positiven Einfluss aufs Geschehen. Quasi das komplette Gegenteil seines Auftritts der vergangenen Woche, als er Schalke drei Tore einschenkte. Note: 4. © imago images / Avanti 10/16 THOMAS MÜLLER: Müller war die Müdigkeit anzumerken. Lief zwar wie immer viel, versuchte Lücken zu reißen, gelingen wollte dem Routinier aber nicht allzu viel. Note: 4. © imago images / Thomas Frey 11/16 LEROY SANE: Kam nicht in seine gefürchteten Läufe, auch das Kombinationsspiel mit seinen Offensivkollegen wollte nicht funktionieren. Einziger Sane-Lichtblick: Der Flankenwechsel vor dem 1:2. Note: 4. © imago images / Avanti 12/16 JOSHUA ZIRKZEE: Sah beim ersten Gegentor nicht allzu glücklich aus, arbeitete aber extrem viel und brachte bis zu seiner Auswechslung die meisten Torschüsse zustande (4). Traf kurz vor seinem Abgang die Latte. Note: 3,5. © imago images / Ulmer 13/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Wurde ebenfalls zunächst geschont, sollte mit seiner Torgefährlichkeit zumindest noch auf Remis stellen. Lewandowski kam allerdings nicht in gefährliche Situationen. Note: 4. © imago images / Jan Hübner 14/16 LEON GORETZKA: Seit einiger Zeit mal wieder mit einem Bankplatz bedacht, konnte der Nationalspieler nach seiner Einwechslung das Ruder auch nicht mehr herumreißen. Note: 4. © imago images / Jan Hübner 15/16 KINGSLEY COMAN: Nach überstandener Quarantäne wieder mit der von der Partie. Ging immerhin mal ins Eins-gegen-Eins, wurde aber stets abgekocht. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Sven Simon 16/16 JAMAL MUSIALA: Auch der Youngster arbeitete sich an Hoffenheims Defensive ab. Note: Ohne Bewertung.

FC Bayern gegen den BVB: Wann und wo findet der Supercup statt?

Die elfte Ausgabe des DFL-Supercups findet am Mittwoch, 28. September, um 20.30 Uhr statt. Gespielt wird in der Allianz-Arena im Norden Münchens.

Zuschauer wird es keine geben. In München wurde der von der DFL als "hoch" eingestufte Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen durchgehend überschritten.

Normalerweise wird der Supercup zwischen dem Meister und dem Pokalsieger gespielt. Da sich der FCB beide Titel sicherte, ist der Tabellenzweite der vergangenen Bundesligasaison spielberechtigt.

DFL-Supercup: FCB gegen BVB live im TV und Livestream sehen

Der Supercup zwischen dem FC Bayern und dem BVB ist live auf DAZN zu sehen. Erstmals als Experte dabei sein wird Sandro Wagner. Der 32-Jährige begleitet die Partie ab 20 Uhr mit Moderator Alexander Schlüter und Kommentator Jan Platte live aus der Allianz Arena.

Neben dem Supercup zeigt der Streamingdienst zahlreiche weitere Topspiele aus der Welt des Fußballs: Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 - auf DAZN seid Ihr richtig. All das könnt Ihr sogar für einen Monat kostenlos testen.

Alternativ wird die Partie auch im Free-TV im ZDF übertragen. Bei ZDF SPORTextra, das um 20.15 Uhr auf Sendung geht, ist mit Hanno Balitsch ebenfalls ein Ex-Profi als Experte im Einsatz. Beim öffentlich-rechtlichen Sender steht auch ein Livestream bereit.

Der Spielplan des FC Bayern München