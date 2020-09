FC Bayern gegen BVB - Stadt München bestätigt: Supercup steigt ohne Zuschauer

Der Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Mittwoch (20.30 Uhr live bei DAZN) in der Allianz-Arena wird ohne Zuschauer stattfinden. Diesen Beschluss fasste der städtische Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter Leitung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Montag.

Um das möglichst aktuelle Infektionsgeschehen zu berücksichtigen, wurde dieser Entscheidung der zwei Tage vor der Sportveranstaltung festgestellte 7-Tage-Inzidenzwert des Robert Koch-Instituts für die Stadt München zugrunde gelegt.

Liegt dieser unter 35, findet die Veranstaltung mit reduzierter Zuschauerzahl, nämlich bis zu 20 Prozent der Stadien- oder Hallenkapazität, statt. Liegt der Wert bei 35 oder darüber, sind keine Zuschauer erlaubt. Am Montag lag der Wert bei 37,58.

Bereits der Liga-Auftakt des "Quadruple"-Gewinners Bayern München gegen Schalke 04 am 18. August (8:0) wurde wegen eines Inzidenzwerts über 35 als Geisterspiel ausgetragen.