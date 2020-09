FC Bayern München - Kommentar zum Abschied von Ivan Perisic: Einen besseren Backup findet der FCB nicht mehr

Der FC Bayern München und Ivan Perisic gehen nach einer für beide Seiten überaus erfolgreichen Saison doch schon wieder getrennte Wege. Den Münchnern war das Gesamtpaket, das Inter Mailand für den 31-Jährigen forderte, offenbar zu kostspielig. Das könnte sich noch als großer Fehler in der Kaderplanung für die so kräftezehrende kommende Saison herausstellen. Denn einen perfekteren Ergänzungsspieler für die Offensive als den Kroaten findet der FCB in diesem Sommer nicht mehr. Ein Kommentar von Redakteur Jonas Rütten (die besten Perisic-Tore bei Bayern im Video).

Letztlich war alles nur heiße Luft. All die Lobhudelei, die Ivan Perisic vonseiten der Bayern-Bosse und insbesondere von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Verlauf des Champions-League-Finalturniers in Lissabon erhalten hatte, änderte nichts.

Denn am Ende des Tages - wie es Karl-Heinz Rummenigge formulieren würde - sah der deutsche Rekordmeister doch von einer festen Verpflichtung des Kroaten ab. Aus finanziellen Gründen, so viel ist sicher. Zu groß war den Bayern das zu stemmende Gesamtpaket, das Inter Mailand für den 31-Jährigen aufgerufen hatte. Dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro plus ein Jahressalär in Höhe von zehn Millionen Euro.

In Zeiten der Coronakrise, in denen Sportvorstand Hasan Salihamidzic selbst über den großen FC Bayern sagt, dass man trotz Rekordprämie aus der Champions League finanziell "am Anschlag" sei, sicherlich ein happiger Preis für einen Spieler über 30. Doch die Argumente, die Perisic im Saisonverlauf gesammelt hat, um sich seinen selbst geäußerten Wunsch nach einem Verbleib beim FCB zu erfüllen, waren eigentlich viel zu stichhaltig, um sich den Deal aus Bayern-Sicht entgehen zu lassen.

Perisic hat den Bayern genau das gegeben, was sie sich von ihm zu Saisonbeginn versprachen: keine Schnörkel, keine Schönspielerei, sondern pure Effizienz (18 Scorerpunkte in 1.756 Spielminuten), Leidenschaft und vollen Einsatz - in jedem Spiel, das er unter Hansi Flick oder Niko Kovac absolvierte. Er war zeitweise sogar wesentlich mehr als nur ein gewöhnlicher Backup. Das verdeutlichte allein das Final-Turnier der Königsklasse, als er im Viertel- und Halbfinale den Vorzug vor Kingsley Coman in der Startelf erhielt.

FC Bayern sucht vierten Flügelspieler nach Abgang von Ivan Perisic: Diese Optionen hat Hansi Flick © imago images / Lackovic 1/21 Nach langem Tauziehen mit Inter Mailand verzichtet der FC Bayern auf eine feste Verpflichtung von Ivan Perisic und lässt den Edeljoker zurück gen Italien ziehen. Hansi Flick gefällt das nicht. © imago images 2/21 Der Triple-Trainer möchte neben Leroy Sane, Serge Gnabry und Kingsley Coman noch einen vierten Flügelspieler. Das Transferfenster ist nur noch bis zum 5. Oktober geöffnet. Welche Optionen bieten sich den Münchnern? Ein Überblick. © imago images / Poolfoto 3/21 1. OPTION - DIE EXTERNE LÖSUNG: Er sei mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic "im Austausch, dass wir noch Qualität dazuholen", so Flick. Die Zeit drängt aber allmählich, zumal die Bayern in Zeiten von Corona von kostspieligen Transfers absehen möchten. © imago images / FC Bayern München 4/21 "Wir sind wirtschaftlich am Anschlag", betont Salihamidzic. Eine Investition in Höhe von 50 Millionen Euro, wie bei Sane, ist offenbar nicht möglich. Es sieht danach aus, dass "Brazzo" und Co. das eine oder andere Leihgeschäft a la Perisic anstreben. © imago images / Agencia EFE 5/21 Ein heißer Kandidat ist und bleibt nach Informationen von SPOX und Goal der spanische U21-Nationalspieler Pedri vom FC Barcelona. Salihamidzic hat bereits im Juli Interesse an dem vielseitigen Offensivspieler bei Barca hinterlegt. © imago images / Marca 6/21 Der als Top-Talent geltende Rechtsfuß spielte zuletzt in der zweiten spanischen Liga bei UD Las Palmas. Bei Barca hat er aufgrund der hohen Konkurrenz in der Offensive wenig Aussicht auf sofortige Spielpraxis. 7/21 Auch wenn er sich in München wohl ebenfalls erst einmal mit einer Jokerrolle begnügen müsste: Pedri steht einem Wechsel zum FCB offen gegenüber. "Wichtig ist, dass ich in der neuen Saison auf dem höchsten Niveau dazulerne", sagt er. © imago images / Agencia EFE 8/21 Der Vorteil bei Pedri: Er ist vielseitig einsetzbar, kann nicht nur Außen, sondern auch auf der Acht oder der Zehn spielen. Der Nachteil bei Pedri: Sollte Barca bereit sein, ihn abzugeben, dann nur per Leihe OHNE Kaufoption. © imago images / MIS 9/21 Ob der FCB einen noch nicht ausgereiften ausländischen Spieler möchte, der nur ein Jahr ohne Aussicht auf eine feste Verpflichtung bleiben würde? Unwahrscheinlich. In Corona-Zeiten, heißt es, halten sich die Bayern aber auch diese Option noch offen. © imago images / Poolfoto 10/21 Eine externe Alternative zu Pedri scheint aktuell nicht in Sicht. Klar: Die Münchner wollen ihren Kader nicht wahllos, sondern qualitativ in der Breite verstärken. © imago images / Eibner 11/21 2. OPTION - DIE INTERNE LÖSUNG MIT EINEM NACHWUCHSSPIELER: Nicht unwahrscheinlich, dass die vierte Flügelposition von einem Mann aus dem eigenen Nachwuchs besetzt wird, sollte sich auf dem Transfermarkt keine vernünftige Lösung finden. © imago images / Sven Simon 12/21 Das Problem: Oliver Batista Meier, der viele Fürsprecher im Verein hatte, bevorzugt einen Wechsel auf Leihbasis, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Die TSG Hoffenheim war zuletzt interessiert. Nun deutet vieles auf einen Transfer in die Eredivisie hin. © imago images / Poolfoto 13/21 Wie niederländische Medien übereinstimmend berichten, steht der SC Heerenveen kurz davor, sich die Dienste des 19-Jährigen für eine Saison zu sichern. Schlecht für Flick: Es gibt kaum interne Alternativen zu Batista Meier. © imago images / Passion2Press 14/21 Leon Dajaku (19, siehe Foto) strebt nach Informationen von SPOX und Goal ebenfalls eine Leihe an, während Sarpreet Singh (21) bis zum nächsten Sommer für den 1. FC Nürnberg spielt. © imago images / Passion2Press 15/21 Auf Jamal Musiala halten sie in München große Stücke. Der 17-jährige Engländer ist aber kein klassischer Flügelstürmer, sondern vornehmlich im Zentrum beheimatet. Abgesehen davon wäre auch für ihn der sofortige Sprung zu den Profis wohl zu groß. © imago images / Passion2Press 16/21 Eine weitere Möglichkeit wäre die Beförderung von Nicolas Kühn. Der erst seit Januar in München unter Vertrag stehende 20-Jährige stammt aus der Ajax-Schule und kann auf beiden Außenbahnen spielen. © imago images / Poolfoto 17/21 3. OPTION - DIE INTERNE LÖSUNG MIT ALPHONSO DAVIES: Not macht erfinderisch. Sollte sich keine Verstärkung von außerhalb oder vom Campus finden lassen, stünde mit dem Kanadier Davies noch ein gelernter Außenstürmer zur Verfügung. 18/21 Klar: Davies hat als Linksverteidiger seinen Durchbruch beim FCB geschafft. Sollte Rotationsbedarf herrschen oder ein Flügelspieler verletzungsbedingt passen, wäre gewiss der 19-Jährige mit seinem Tempo und seinem Zug zum Tor keine schlechte Lösung. © imago images / Poolfoto 19/21 Flick könnte in dieser Hinsicht sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und dem bisher nur sporadisch unter ihm zum Einsatz kommenden Lucas Hernandez mehr Spielminuten auf der linken Abwehrseite gewähren. © imago images / Poolfoto 20/21 Mit dem zum Innenverteidiger umfunktionierten David Alaba gäbe es theoretisch noch einen weiteren Spieler, der hinten links verteidigen könnte, wenn Davies eine Position aufrückt. © imago images / Poolfoto 21/21 FAZIT: Optimal scheint keine der bisherigen Lösungen. Deshalb ist Flick auch nicht zufrieden und sagt über die personelle Lage: "Es ist nicht einfach. Aus Gründen der Belastungssteuerung ist es wichtig, auch in der Breite stark besetzt zu sein."

Perisic beim FC Bayern: Kein Nachwuchsspieler kann das kompensieren

Kurz gesagt: Perisic schlug, anders als so mancher Leihspieler in der jüngeren Bayern-Vergangenheit (Coutinho, Odriozola, Tasci), voll ein. Demnach ist es unverständlich, dass der FCB, der in Person von Rummenigge sogar beste Beziehungen mit Inter-Vorstand Guiseppe Marotta pflegt, es offenbar nicht für nötig gehalten hat, doch noch einen für alle Seiten annehmbaren Deal mit geringerer Ablöse und möglicherweise weniger Gehalt auszuhandeln. Aufgrund der Ankündigung Perisics, alles tun zu wollen, "was in meiner Macht steht", um bleiben zu können, kein allzu hoffnungsloses Unterfangen.

Trainer Hansi Flick, der ebenfalls ein großer Fan von Perisic war, hatte als Ziel für die kommende Saison ausgegeben, "das Niveau zu halten und zu bestätigen". Angesichts des bevorstehenden Mammutprogramms mit bis zu 57 Pflichtspielen binnen 260 Tagen ein Wagnis auf dünnem Eis, betrachtet man die aktuelle Kadersituation der Bayern. Die Zukunft von David Alaba und Thiago ist noch ungeklärt. Letzterer wird sehr wahrscheinlich gehen. Philippe Coutinho und Alvaro Odriozola sind weg und nun auch noch Perisic.

Bedenkt man gerade die Verletzungsanfälligkeit der Flügelspieler Coman und Serge Gnabry sowie die lange Verletzungspause von Leroy Sane, könnte sich das Fehlen des Kroaten schneller schmerzlich bemerkbar machen als es den Bayern lieb sein wird. Eine Option das aufzufangen, wäre nach dem verbalen Ausschluss von teuren Transfers ein Leihgeschäft, wie es die Bayern mit Perisic gemacht haben.

Ein Kandidat soll der erst 17-Jährige Pedri vom FC Barcelona sein. Sicherlich hochtalentiert, aber eben ohne jegliche Erfahrung auf hohem Niveau und dementsprechend keine Soforthilfe. Perisic ist allein schon aufgrund der Tatsache, dass er voll integriert ist und nicht über fehlende Spielzeit quengelte, besser als jeder Backup, den die Bayern in diesem Sommer noch holen könnten.

Seine Zuverlässigkeit und Effizienz kann weder ein Externer auf Anhieb noch ein Nachwuchsspieler kompensieren. Auch keiner aus der eigenen Jugend, zumal mit Oliver Batista Meier der verheißungsvollste Kandidat vor einer Leihe zum SC Heerenveen steht.

Ivan Perisic: Spielerstatistiken bei Bayern, Inter, BVB und Co.