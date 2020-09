FC Bayern: Trainer Hansi Flick beendet Spekulationen um Verbleib von Ivan Perisic

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat einen Verbleib von Leihgabe Ivan Perisics beim deutschen Rekordmeister quasi ausgeschlossen.

"Es ist so entschieden, dass wir auf die drei nicht mehr zurückgreifen", erklärte Flick im Rahmen der Trophäen-Präsentation am Mittwochmorgen in der Allianz Arena mit Blick auf die Zukunft der vormaligen Leihspieler Perisic, Philippe Coutinho und Alvaro Odriozola.

In den vergangenen Wochen war vor allem in Perisics Fall lange spekuliert worden, dass der Kroate auch zukünftig für die Münchner auflaufen könnte. Besonders Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hobt zuletzt die Qualitäten des Kroaten hervor und bestätigte, dass der FCB mit Inter Mailand in Verhandlungen stehe. Jedoch zog der FCB weder die Kaufotpion über 20 Millionen Euro, noch kam man offenbar mit Inter bezüglich einer niedrigeren Ablösesumme überein.

Perisic war im vergangenen Sommer von den Nerazzurri an die Isar gewechselt und hatte mit seinen Leistungen durchaus zu gefallen gewusst. In 35 Pflichtspielen hatte der ehemalige Dortmunder acht Tore sowie zehn Vorlagen beigesteuert.

Ivan Perisic: Leistungsdaten in der Saison 2019/20