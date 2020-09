FC Bayern - News und Gerüchte: Flick begründet Nübels Nichtberücksichtigung mit "Philosophie"

Hansi Flick hat die Nichtberücksichtigung von Alexander Nübel beim 1:4 in Hoffenheim erklärt. Ersatztorhüter Sven Ulreich befindet sich nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Verein - zu Hertha BSC will er aber nicht. Während sich Uli Hoeneß auf den anstehenden Supercup gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) freut, ist man beim FCB das Verhalten von Alaba-Berater Pini Zahavi in den Verhandlungen offenbar leid. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern - News: Flick begründet Nichtberücksichtigung von Nübel mit "Philosophie"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat die Nichtberücksichtigung von Torhüter Alexander Nübel begründet und auf die Philosophie des deutschen Rekordmeisters verwiesen. "Für das heutige Spiel haben wir uns für Sven Ulreich entschieden", weil er "einfach unsere Philosophie" kenne, sagte Flick gegenüber dem kicker.

Beim Bundesliga-Auftakt gegen Nübels Ex-Klub Schalke 04 (8:0) und im Supercup gegen Sevilla (2:1 n.V.) hatte Flick noch sowohl Ulreich als auch Nübel und damit insgesamt drei Torhüter in den Kader berufen.

Ein Hinweis auf mangelnden Einsatz von Nübel sei die Nichtberücksichtigung jedoch nicht gewesen, ganz im Gegenteil. "Wir haben bis jetzt wirklich wenige Trainingseinheiten gehabt, weil wir eine kurze Vorbereitung hatten", erklärte Flick: "Wir sind mit Alex Nübel sehr, sehr zufrieden, wie er sich bei uns präsentiert."

Nübel war im Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt und unterschrieb beim FCB einen Vertrag bis 2025. "Es war einer der größtmöglichen Schritte, den ich aber bewusst so gewählt habe", erklärte Nübel seine Vertragsunterschrift beim FCB, obwohl er dort angesichts der Personalie Manuel Neuer erst einmal kaum Chancen auf Spielzeit hat.

"Spielpraxis ist natürlich auch wichtig", erklärte Nübel auf einer Pressekonferenz diesbezüglich und verglich seine Situation hinter Neuer mit der, die er in seiner Schalker Anfangszeit hinter Ralf Fährmann innehatte: "Auf Schalke war die Aussicht ähnlich. Damals war Ralf Fährmann, glaube ich, nah an der Nationalmannschaft dran. Ich konnte von ihm extrem viel mitnehmen, und dann durfte ich vor anderthalb Jahren seinen Job übernehmen. Ähnlich versuche ich es hier auch."

FC Bayern - Transfers: Ulreich sucht neuen Verein - Hertha-Angebot abgelehnt

Sven Ulreich will den FC Bayern München offenbar noch vor dem Ende der aktuell laufenden Transferperiode (bis 5. Oktober) verlassen. Das berichtet der kicker am Montag. Demnach suche der 32-Jährige zwar einen neuen Verein, allerdings habe er vor Wochen eine Anfrage von Hertha BSC abgelehnt. Der Hauptstadtklub hatte im Sommer bereits in Alexander Schwolow für acht Millionen Euro vom SC Freiburg eine neue Nummer eins geholt. Der 28-Jährige verdrängte Rune Jarstein, der nun in Berlin die Bank drückt.

Beim deutschen Rekordmeister ist Ulreich trotz der ablösefreien Verpflichtung von Alexander Nübel (Schalke 04) noch erster Ersatzmann für Manuel Neuer. Das zeigte besonders die Kaderzusammenstellung bei der 1:4-Pleite der Bayern in Hoffenheim. Dort stand Ulreich anstelle von Nübel im Kader. Zuvor hatte Trainer Hansi Flick beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke (8:0) und im Supercup gegen Sevilla (2:1 n.V.) stets beide Keeper in den Kader berufen.

Ulreichs Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2021. Damit wäre er im Falle eines Verbleibs in dieser Saison im kommenden Sommer ablösefrei zu haben. "Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden", hatte der Ulreich bereits Mitte Juli bei Sport1 angekündigt, gleichzeitig aber auch klargestellt, dass er bei Bayern alles geben werde, sollte sich keine Lösung finden.

FC Bayern ist Vertragspoker mit Alaba offenbar "allmählich leid"

Der FC Bayern wird sein letztes Angebot an David Alaba für eine Vertragsverlängerung offenbar nicht mehr verbessern. Das berichtet der kicker am Montag. Demnach sei man in der Bayern-Führungsetage die Verhandlungsführung von Alaba-Berater Pini Zahavi "allmählich leid".

Lediglich in Sachen Vertragslaufzeit sei man beim deutschen Rekordmeister noch zu Kompromissen bereit. Ein Angebot über eine Verlängerung um fünf Jahre sei demnach zwar denkbar, finanzielle Verbesserungen der Offerte werde es jedoch nicht mehr geben. Eine ausführliche News gibt es hier.

FC Bayern im Supercup gegen BVB - Hoeneß: "Immer wieder eine Herausforderung"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß blickt voller Vorfreude auf das anstehende Prestigeduell der Bayern gegen Borussia Dortmund im Supercup am Mittwoch. "Gegen Dortmund ist jedes Spiel wichtig und immer wieder eine Herausforderung", sagte Hoeneß: "Ich freue mich darauf."

Sowohl der BVB als auch der FCB erlitten vor dem ersten direkten Kräftemessen herbe Pleiten. Während die Bayern mit 1:4 in Hoffenheim unterlagen und somit das erste Mal seit Dezember und 32 Spielen wieder verloren, kassierte der BVB in Augsburg die erste Pleite der neuen Saison.

FC Bayern, Transfer-News: Cuisance vor Wechsel zu Leeds United

Michael Cuisance vom FC Bayern steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Premier League zu Leeds United. Das berichtete die französische L'Equipe am Sonntagabend. Demnach hätten sich die Bayern und Leeds sogar schon grundsätzlich über einen Transfer geeinigt. Der Aufsteiger soll 20 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister überweisen. Lediglich kleinere Details seien noch zu klären. Hier geht's zur ausführlichen News.

Ex-Bayernspieler Sandro Wagner neuer DAZN-Experte

Sandro Wagner, ehemaliger Spieler des FC Bayern München, wird ab sofort das Experten-Team von DAZN verstärken. Wagner wird für alle Fans nationale und internationale Top-Spiele aus der UEFA Champions League und Bundesliga fachkundig begleiten.

"Ich möchte den Fußball-Fans bei DAZN in erster Linie inhaltsstarke Analysen bieten. Natürlich werde ich mir dabei treu bleiben und wie gewohnt kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich freue mich auf diese neue Rolle und sehe sie auch als Chance, um mich parallel zu meiner Trainerausbildung weiterentwickeln zu können", erklärt Wagner.

