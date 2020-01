FC Bayern, News und Gerüchte: Douglas Costa spricht über "traurige" Zeit beim FCB

Der Brasilianer trauert verpassten Chancen beim FC Bayern nach und verrät, wie ihn Pep Guardiola nach München lockte. Kingsley Coman trainiert erstmals wieder mit der Mannschaft. Alle News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern: Douglas Costa spricht über "traurige" Zeit beim FCB

Douglas Costa von Juventus hat sich in einem Interview mit DAZN Brazil über seine Zeit beim FC Bayern geäußert. Der Brasilianer hatte von 2015 bis 2017 für den FCB gespielt. "Das war eine sehr traurige Zeit für mich", sagte der 29-Jährige: "Ich dachte, dass wir einiges erreichen können, weil wir alle so gut gespielt haben."

Sein aktuelles Team bei Juve sei "außergewöhnlich", betonte Douglas Costa, aber "das Team damals war eines der stärksten und technisch besten, bei dem ich je gespielt habe. Jeder Einzelne war auf höchstem Niveau." Er hatte in seiner Zeit bei den Bayern zwei Meistertitel gewonnen, den erhofften Triumph in der Champions League jedoch verpasst.

Douglas Costa lobte auch Trainer Pep Guardiola, der ihn damals zu den Bayern geholt hatte: "Er rief mich an und sagte: 'Wir haben einen Plan für deine Karriere. Kommst du zu uns? Willst du lernen, wie man Fußball spielt?' Ich antwortete: 'Ja, ich bin bereit.'"

FC Bayern, News: Kingsley Coman wieder im Mannschaftstraining

Der Kader von Hansi Flick wächst so langsam wieder zu voller Größe an. Flügelspieler Kingsley Coman stand am Donnerstag zum ersten Mal seit sieben Wochen wieder im Mannschaftstraining zur Verfügung. Rund eineinhalb Stunden trainierte der 23-Jährige mit, der sich in der Champions League gegen Tottenham Hotspur einen Kapseleinriss im linken Knie zugezogen hatte.

Auch Javi Martinez befindet sich wieder im Lauftraining. Der französische Weltmeister Lucas Hernandez trainiert ebenfalls. Damit fehlt derzeit nur noch der langzeitverletzte Innenverteidiger Niklas Süle.

Wintertransfers 2019/2020: Alle Neuzugänge der Bundesligisten © getty 1/28 Bis zum 31. Januar haben die 18 Klubs der deutschen Eliteklasse Zeit, ihre Kader zu verstärken. Dortmund und Leverkusen etwa haben sich schon kostspielig verstärkt. Hier gibt's alle Zugänge im Überblick. © getty 2/28 RB LEIPZIG - Dani Olmo (offensives Mittelfeld, 21) von Dinamo Zagreb für 20 Millionen Euro. © FC Bayern München 3/28 FC BAYERN MÜNCHEN: Alvaro Odriozola (Rechtsverteidiger, 24) von Real Madrid (Leihe) © getty 4/28 Nicolas Kühn (rechtes Mittelfeld, 20) von Ajax Amsterdam (Leihe) © getty 5/28 VFL WOLFSBURG: Marin Pongracic (Innenverteidiger, 22) von RB Salzburg für zehn Millionen Euro © SC Paderborn 6/28 SC PADERBORN - Dennis Srbeny (Mittelstürmer, 25) von Norwich City, Ablösesumme unbekannt. © SC Paderborn 7/28 Adrian Oeynhausen (Mittelfeld, 17) aus der eigenen Jugend. Foto: Adrian Oeynhausen (M.) mit SCP-Sportdirektor Martin Przondziono (r.) und NLZ-Chef Christoph Müller. © imago images 8/28 Samuel Kari Fridjonsson (zentrales Mittelfeld, 23) von Valerenga Oslo © imago images 9/28 WERDER BREMEN - Felix Beijmo (Rechtsverteidiger, 21) von Malmö FF (Rückkehr nach Leihe). © getty 10/28 Kevin Vogt (Abwehrspieler, 28) von TSG Hoffenheim (Leihe). © getty 11/28 FORTUNA DÜSSELDORF - Steven Skrzybski (Stürmer, 27) von Schalke 04 (Leihe). © getty 12/28 Dawid Kownacki (Stürmer, 22) von Sampdoria Genua. Kein eigentlicher Neuzugang: Fortuna verpflichtet den Polen nach dem Ende der Leihe fest für 7,5 Millionen Euro. © getty 13/28 1. FC KÖLN - Elvis Rexhbecaj (Zentrales Mittelfeld, 22) vom VfL Wolfsburg (Leihe) © imago images 14/28 1. FC KÖLN - Mark Uth (Stürmer, 28) von Schalke 04 (Leihe) © getty 15/28 UNION BERLIN: Yunus Malli (offensives Mittelfeld, 27) vom VfL Wolfsburg (Leihe) © getty 16/28 HERTHA BSC - Santiago Ascacibar (Defensives Mittelfeld, 22) von VfB Stuttgart für 10 Millionen Euro. © getty 17/28 Lucas Tousart (defensives Mittelfeld, 22) von Olympique Lyon (24 Millionen Euro). Wird zunächst an Lyon zurückverliehen, wechselt im Sommer fix nach Berlin. © getty 18/28 FC AUGSBURG - Eduard Löwen (zentrales Mittelfeld, 22) von Hertha BSC (Leihe). © getty 19/28 TSG 1899 HOFFENHEIM - Munas Dabbur (Stürmer, 27) vom FC Sevilla für 12 Millionen Euro. © imago images 20/28 Domen Gril (Torhüter, 18) von NK Bravo (Slowenien), Ablösesumme unbekannt. © imago images 21/28 TSG HOFFENHEIM - Bruno Nazario (Linksaußen, 24) von Athletico Paranense (Rückkehr nach Leihe). © imago images 22/28 Felipe Pires (Linksaußen, 24) von Fortaleza (Rückkehr nach Leihe). © getty 23/28 Michael Esser (Torwart, 32) von Hannover 96 (ablösefrei) © getty 24/28 BAYER LEVERKUSEN - Exequiel Palacios (Zentrales Mittelfeld, 21) von River Plate für 17 Millionen Euro. © imago images 25/28 1. FSV MAINZ 05: Deniz Pehlivan (Stürmer, 17) von Rapid Wien II © imago images 26/28 FC SCHALKE 04 - Michael Gregoritsch (Stürmer, 25) von FC Augsburg (Leihe). © getty 27/28 Jean-Clair Todibo (Innenverteidiger, 20) vom FC Barcelona (Leihe) © getty 28/28 BORUSSIA DORTMUND - Erling Haaland (Stürmer, 19) von RB Salzburg für 20 Millionen Euro.

FC Bayern, Bundesliga: Am Samstag wieder Tabellenführer?

Nach der Niederlage von RB Leipzig bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende haben die Bayern den Rückstand auf den Tabellenführer auf einen Punkt verkürzt. Mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag würden die Bayern damit sogar die Tabellenführung übernehmen - zumindest für einige Stunden: Leipzig spielt erst im Topspiel am Abend daheim gegen Borussia Mönchengladbach.

Am Sonntag in einer Woche kommt es dann zum direkten Duell: Um 18 Uhr empfangen die Bayern RB zum Spitzenspiel.

FC Bayern: Spielplan und nächsten Gegner