FC Bayern München: Pressekonferenz mit Niko Kovac vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt im LIVETICKER

Kovac auf die Frage, ob es Distanz zur Mannschaft gibt: "Es ist so, wir sprechen die Sachen an, aber die Jungs setzen es im Moment nicht so um. Das hat nichts mit Taktik zu tun."

Kovac über Lewandowski: "Das Thema hatten wir schon einige Male. Wir alle glauben, dass Lewy in der Form seinen Lebens ist, er ist absoluter Führungsspieler im Verein. Wir sind alle froh, dass wir ihn haben."

Kovac über Fan-Frage: "Ich hab mir am Anfang der Saison drei Qualifikationsspiele angeschaut und wenn ich dann das ganze Rund sehe, die Choreo, ich fand das war toll. Und letzten Endes hab ichs darauf auch bezogen. Ich muss aber sagen, dass wir auch klasse Fans haben, ich hab das auch letzte Saison gespürt, gerade zum Ende hin. Das weiß ich, ich weiß, wie wichtig die Fans sind, auch für mich persönlich."

Kovac über Erwartungen gegen Frankfurt: "Einfach mehr Leidenschaft in den Zweikämpfen. Wir sind am Anfang nicht da und da brauchst du ein gutes Gespür, um ins Spiel reinzukommen. Sollten wir so agieren, wie in den letzten Wochen, kann es schnell sein, dass man in Rückstand gerät. Es ist ein Topspiel, es ist eine sehr gute Mannschaft."

Kovac über seine Kommentare zum Bochum-Spiel: "Es ist immer so, man versucht es so abzuleiten, wie man es ableiten möchte. Vielleicht muss ich da klarer sein in meinen Aussagen. Ich hab gesagt, dass die Bochumer das richtig gut gemacht haben und wir es letztenends nicht so gemacht, wie wir wollten. Wir wollten Ballbesitzt haben und in die Zweikämpfe gehen, das haben wir aber nicht geschafft."

Vor Beginn: Zudem soll Kovac innerhalb der Mannschaft vermehrt in der Kritik stehen. Wie der kicker aus internen Quellen erfahren haben will, spezialisiere sich der Kroate dem Befinden nach "zu sehr auf die Defensive". Es gibt so einige Brandherde beim FC Bayern.

Vor Beginn: In dem selben Interview nannte der Bayern-Coach die Anhänger seines Ex-Klubs Eintracht Frankfurt ohne Not die "besten Fans der Liga". Das stieß einigen Bayern-Fans auf, Kovac verspielte sich etwas Kredit bei den Münchnern. "Man sollte schon wissen, bei wem man Trainer ist und welche Fans hinter einem stehen", sagte etwa Gerhard Stadler, erster Vorsitzender des "FCB Fanclub Floss e.V.", gegenüber Sport1.

Vor Beginn: Kovac zeigte sich nach dem 2:1-Zittersieg im Pokal gegen den VfL Bochum vor allem unzufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft. Er bemängelte die vielen Fehlpässe: "Man muss sauber Fußball spielen, das hat nichts mit Taktik zu tun."

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt am 10. Spieltag der Bundesliga. Mit dabei: Bayern-Trainer Niko Kovac. Um 13 Uhr geht es los.

