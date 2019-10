FC Bayern - Thomas Müller im Mixed-Zone-Interview: "Gut, dass es knapper ausgefallen ist"

Der FC Bayern hat sich gegen Union Berlin einmal mehr nicht mit Ruhm bekleckert. Thomas Müller erkannte beim mühsamen 2:1-Heimsieg zwar "viele positive Dinge", redete die Gesamtsituation des Rekordmeisters aber nicht schön.

Im Mixed-Zone-Gespräch nach Spielende äußerte Müller den Verdacht, dass ein höhere Sieg der Mannschaft womöglich nicht gut getan hätte. Man dürfe den Fokus nicht verlieren und müsse "scharf" sein, betonte der Weltmeister von 2014, der auch zu dem kurzen "Wutanfall" von Manuel Neuer und seiner Rolle im Mittelfeld neben Philippe Coutinho zu sprechen kam.

Herr Müller, wie bewerten Sie den Sieg gegen Union Berlin?

Thoms Müller: Wir haben unsere Pflichtaufgabe erledigt und wachen morgen als Tabellenführer auf, das ist die Hauptsache. Ich habe viel Positives gesehen. Wir haben uns auf dem Platz gegenseitig unterstützt und auch gegen einen körperlich starken Gegner wie Union Berlin die Zweikämpfe angenommen und viele Duelle im Mittelfeld für uns entschieden.

Trotzdem sprang am Ende nur ein knappes 2:1 heraus.

Müller: Wir haben momentan ein Händchen dafür, dass wir Spiele, in denen wir vieles gut machen, am Ende noch einmal spannend gestalten. Von meinem Gefühl her ist es aber sogar gut so, dass es (Anm. d. Red.: das Ergebnis) heute eher knapper ausgefallen ist. Hätten wir hoch gewonnen, hätten wir vielleicht so ein bisschen vergessen, dass wir uns Schritt für Schritt verbessern müssen. Jeder weiß, dass wir es besser können - und auch müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen.

Trainer Niko Kovac ließ Sie heute gemeinsam mit Philippe Coutinho im Mittelfeld spielen. Kann diese Option möglicherweise zu einer Dauerlösung werden

Müller: Gegen Union war es klar, dass wir häufig am Ball sein werden und viele Lösungen nach vorne benötigen. Deshalb hat sich der Trainer heute für eine offensive Variante mit Philippe und mir auf den Achter-Positionen entschieden. Es hat gut funktioniert, Interpretationen überlasse ich aber anderen. Wir müssen schauen, dass wir weiter Sieg für Sieg einfahren. Es geht jetzt Schlag auf Schlag.

FC Bayern München - Union Berlin: Die Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Der FC Bayern hat sich mit einem 2:1-Sieg gegen Union Berlin vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Torhüter Manuel Neuer verhinderte ein früheres Aufbäumen der Eisernen. Zwei Flügelstürmer enttäuschten und Thomas Müller trifft einfach nicht. © getty 2/15 Manuel Neuer: In der ersten Halbzeit komplett beschäftigungslos, hielt der Kapitän seinem Team das 2:0 fest, indem er einen Elfmeter von Andersson klasse parierte. Beim zweiten Strafstoß der Hauptstädter machtlos. Note: 2. © imago images 3/15 Joshua Kimmich: Wurde in der Defensive kaum gefordert und hatte somit die Möglichkeit, sich offensiv einzubringen. Schaltete vor dem 1:0 schnell, indem er einen Freistoß schnell ausführte. Note: 3. © getty 4/15 Jerome Boateng: Hatte mit der ungefährlichen Union-Offensive nur selten Probleme. Zudem wartete der Innenverteidiger mit einigen schönen Diagonalpässen auf und gewann 70 Prozent seiner Duelle. Note: 2,5. © getty 5/15 Benjamin Pavard: Spielte erneut in der Innenverteidigung und machte seine Sache ordentlich, bis er völlig unnötig Polter im Strafraum zu Fall brachte. Immerhin hatte der Franzose die Bayern per Dropkick auf die Siegerstraße geführt. Note: 3. © getty 6/15 Alphonso Davies: War bemüht, David Alaba ordentlich zu vertreten, wirkte bisweilen aber etwas nervös. Immerhin: Der Kanadier gewann mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe und verbuchte die drittmeisten Ballaktionen. Note: 3,5. © imago images 7/15 Thiago: Spielte alleine auf der Sechs und ließ seine Klasse mehrfach aufblitzen. Hatte neben Boateng die beste Zweikampfbilanz aufseiten der Münchner (70 Prozent). Note: 2,5. © getty 8/15 Thomas Müller: Erneut neben Coutinho aufgeboten, zeigte sich das Bayern-Urgestein enorm engagiert. Vergab kurz vor Schluss freistehend das 3:0. Note: 3,5. © getty 9/15 Philippe Coutinho: Forderte viele Bälle, verteilte sie und kam selbst zum Abschluss. Dem Brasilianer blieb eine Vorlage nicht vergönnt, weil Gnabry einen schönen Pass nicht im Tor unterbrachte. Diesmal nicht so zweikampfstark wie gewohnt. Note: 3. © getty 10/15 Kingsley Coman: Startete auf der rechten Seite, kam aber kaum zur Entfaltung. Dribbelte sich ein ums andere Mal fest und schlug kaum brauchbare Flanken. Wurde im zweiten Durchgang durch Gnabry ersetzt. Note: 4. © getty 11/15 Robert Lewandowski: Brach einen Bundesliga-Rekord, weil er auch am neunten Spieltag traf. Hatte im Anschluss an seinen Treffer eine weitere aussichtsreiche Chance, scheiterte aber an Gikiewicz. Note: 2,5. © getty 12/15 Ivan Perisic: Enttäuschte im ersten Durchgang auf der linken Seite und verursachte nach der Pause einen Handelfmeter. In der Folge steigerte sich der Kroate etwas, blieb aber insgesamt glücklos. Note: 4. © imago images 13/15 Serge Gnabry: Kam für Coman ins Spiel und hätte sich kurz nach seiner Einwechslung beinahe in die Torschützenliste eingetragen. Brachte mehr Schwung über die Außen und wirbelte die FCU-Abwehr durcheinander. Note: 2,5. © getty 14/15 Corentin Tolisso: Ersetzte Perisic und tauchte mehrfach in aussichtsreicher Position auf. Ein Tor wollte dem Franzosen aber nicht gelingen. Ohne Bewertung. © getty 15/15 Leon Goretzka: Durfte noch ein paar Minuten mitwirken und hätte beinahe die Entscheidung besorgt (90.+1). Note: Ohne Bewertung.

Der kommende Gegner heißt VfL Bochum. Was für ein Spiel erwarten Sie am Dienstag?

Müller: Es wird keine angenehme Aufgabe. Bochum hängt in der Zweiten Liga unten drin, die haben gegen uns rein gar nichts zu verlieren. Da müssen wir als FC Bayern scharf sein und mit der nötigen Ernsthaftigkeit auftreten.

Manuel Neuer rief die Mannschaft im Laufe der zweiten Halbzeit zu dieser Ernsthaftigkeit auf. Nach seinem 20-sekündigen "Wutanfall" gab es Szenenapplaus.

Müller: Das sind solche Momente, die an die guten und glorreichen alten Zeiten erinnern. Nein, im Ernst: Es ist wichtig, dass alle scharf sind und um unsere Situation wissen, gerade die jüngeren Spieler, die noch nicht so lange dabei sind. Manuel ist als Kapitän in einer wichtigen Rolle und versucht - wie viele andere -, die Mannschaft zu pushen.

Robert Lewandowski traf als erster Bundesliga-Spieler der Geschichte in jedem der ersten neun Partien. Überrascht er Sie noch?

Müller: Sein Tor hat er heute natürlich in unnachahmlicher Art und Weise gemacht, er hat seinen Gegenspieler geradezu düpiert. Nein, im Ernst: Ich freue mich für den Lewy. Wir alle hoffen, dass sein Lauf anhält, das ist gut für uns.

Bundesliga-Tabelle: FCB nach Sieg auf Platz eins