FC Bayern - Union Berlin 2:1: Lewy-Rekord und zwei Elfer! FCB würgt sich zum Sieg

Der FC Bayern München hat sich nach zwei sieglosen Bundesliga-Spielen rehabilitiert und vorübergehend die Tabellenspitze erklommen. Beim 2:1 (1:0) gegen Union Berlin wusste die Mannschaft von Niko Kovac über weite Teile aber spielerisch wieder nicht zu überzeugen. Robert Lewandowski stellte einen Rekord auf.

Kovac veränderte seine Elf gegenüber dem 3:2 in Piräus auf vier Positionen: Boateng, Davies, Coman und Perisic ersetzten Hernandez (verletzt), Martinez (angeschlagen), Gnabry und Alaba (beide Bank). Die Münchner agierten in einem sehr offensiven 4-3-3 mit Thiago als alleinigem Sechser und dem Duo Müller-Coutinho auf den Achter-Positionen.

Bei den Gästen aus Berlin begannen im Vergleich zum 2:0 gegen Freiburg Subotic und Felix Kroos anstelle von Schlotterbeck und Parensen. Taktisch präsentierte sich der Aufsteiger überwiegend in einem 4-5-1 mit Andersson an vorderster Fronst. Die Vorgabe von Union-Coach Fischer lautete aber nicht, sich in der eigenen Hälfte zu verschanzen. Die Eisernen liefen den Münchner Defensivverbund in Durchgang eins überraschend früh an und versuchten das Spiel nach Ballgewinn schnell zu machen.

Anders als in den vergangenen Wochen war die neu formierte Kovac-Viererkette aber von Anfang an auf der Hut und bekam die nötige Unterstützung des aggressiven Thiago. Neuer musste in der ersten Hälfte keinen einzigen Schuss parieren. Allerdings offenbarten die Hausherren einmal mehr Schwächen im Spiel mit dem Ball. Besonders auffällig: Die Münchner Außenspieler Coman und Perisic kamen kaum zur Entfaltung, weil sie konsequent von zwei oder drei Berlinern beackert wurden.

Manuel Neuer: In der ersten Halbzeit komplett beschäftigungslos, hielt der Kapitän seinem Team das 2:0 fest, indem er einen Elfmeter von Andersson klasse parierte. Beim zweiten Strafstoß der Hauptstädter machtlos. Note: 2.

Joshua Kimmich: Wurde in der Defensive kaum gefordert und hatte somit die Möglichkeit, sich offensiv einzubringen. Schaltete vor dem 1:0 schnell, indem er einen Freistoß schnell ausführte. Note: 3.

Jerome Boateng: Hatte mit der ungefährlichen Union-Offensive nur selten Probleme. Zudem wartete der Innenverteidiger mit einigen schönen Diagonalpässen auf und gewann 70 Prozent seiner Duelle. Note: 2,5.

Benjamin Pavard: Spielte erneut in der Innenverteidigung und machte seine Sache ordentlich, bis er völlig unnötig Polter im Strafraum zu Fall brachte. Immerhin hatte der Franzose die Bayern per Dropkick auf die Siegerstraße geführt. Note: 3.

Alphonso Davies: War bemüht, David Alaba ordentlich zu vertreten, wirkte bisweilen aber etwas nervös. Immerhin: Der Kanadier gewann mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe und verbuchte die drittmeisten Ballaktionen. Note: 3,5.

Thiago: Spielte alleine auf der Sechs und ließ seine Klasse mehrfach aufblitzen. Hatte neben Boateng die beste Zweikampfbilanz aufseiten der Münchner (70 Prozent). Note: 2,5.

Thomas Müller: Erneut neben Coutinho aufgeboten, zeigte sich das Bayern-Urgestein enorm engagiert. Vergab kurz vor Schluss freistehend das 3:0. Note: 3,5.

Philippe Coutinho: Forderte viele Bälle, verteilte sie und kam selbst zum Abschluss. Dem Brasilianer blieb eine Vorlage nicht vergönnt, weil Gnabry einen schönen Pass nicht im Tor unterbrachte. Diesmal nicht so zweikampfstark wie gewohnt. Note: 3.

Kingsley Coman: Startete auf der rechten Seite, kam aber kaum zur Entfaltung. Dribbelte sich ein ums andere Mal fest und schlug kaum brauchbare Flanken. Wurde im zweiten Durchgang durch Gnabry ersetzt. Note: 4.

Robert Lewandowski: Brach einen Bundesliga-Rekord, weil er auch am neunten Spieltag traf. Hatte im Anschluss an seinen Treffer eine weitere aussichtsreiche Chance, scheiterte aber an Gikiewicz. Note: 2,5.

Ivan Perisic: Enttäuschte im ersten Durchgang auf der linken Seite und verursachte nach der Pause einen Handelfmeter. In der Folge steigerte sich der Kroate etwas, blieb aber insgesamt glücklos. Note: 4.

Serge Gnabry: Kam für Coman ins Spiel und hätte sich kurz nach seiner Einwechslung beinahe in die Torschützenliste eingetragen. Brachte mehr Schwung über die Außen und wirbelte die FCU-Abwehr durcheinander. Note: 2,5.

Corentin Tolisso: Ersetzte Perisic und tauchte mehrfach in aussichtsreicher Position auf. Ein Tor wollte dem Franzosen aber nicht gelingen. Ohne Bewertung.

Leon Goretzka: Durfte noch ein paar Minuten mitwirken und hätte beinahe die Entscheidung besorgt (90.+1). Note: Ohne Bewertung.

Wenn etwas ging, dann wie beim frühen 1:0 durch Pavard durchs Zentrum, als der Franzose von einem schwachen Klärungsversuch des Berliner Schlussmanns Gikiewicz profitierte und per sehenswertem Dropkick vom mittleren Strafraumrand aus ins Netz traf. Auch das 2:0 durch Lewandowski acht Minuten nach Wiederanpfiff wurde erst durch einen individuellen Fehler der Hausherren ermöglicht. Friedrich versäumte es, den Ball nach einem Pass von Davies auf Polen kompromisslos zu klären. Stattdessen verlor er das Duell mit Lewandowski, der plötzlich frei vor Gikiewicz auftauchte und es sich nicht nehmen ließ, auch im neunten Liga-Spiel in Serie zu treffen und damit einen neuen Rekord aufzustellen.

Jener Treffer gab der Kovac-Elf mehr Sicherheit und Selbstvertrauen. Sie erspielte sich vor allem durch den für Coman eingewechselten Gnabry weitere Großchancen, musste am Ende aber noch mal zittern, weil Pavard Polter im Strafraum fällte (86.). Neuer blieb gegen den Gefoulten machtlos, nachdem er eine knappe halbe Stunde zuvor noch einen Handelfmeter von Andersson in Weltklasse-Manier pariert hatte.

Die Daten des Spiels FC Bayern gegen Union Berlin

Tore: 1:0 Pavard (13.), 2:0 Lewandowski (53.), 2:1 Polter (86.)

Lewandowski avancierte mit seinem Treffer zum ersten Bundesliga-Spieler der Geschichte, der in den ersten neun Spielen stets traf.

Für Neuer war es der 249. Bundesliga-Sieg. Damit zog der Bayern-Keeper mit Lothar Matthäus und Sepp Maier auf Platz vier im ewigen Bundesliga-Ranking gleich. Rang drei belegt aktuell Philipp Lahm (250 Siege).

Pavard erzielte zwei Tore in seinen letzten sieben Bundesliga-Spielen, eins mehr als in seinen ersten 65.

Der Star des Spiels: Manuel Neuer (FC Bayern)

In der ersten Halbzeit komplett beschäftigungslos, hielt der Kapitän seinem Team das zwischenzeitliche 2:0 fest, indem er einen Elfmeter von Andersson in Weltklasse-Manier parierte und damit am Ende den Arbeitssieg sicherte. Ebenfalls stark: Rekordmann Lewandowski und Thiago, der als alleiniger Sechser gut mit nach hinten arbeitete und gemeinsam mit Boateng die beste Zweikampfquote aufseiten des FCB aufwies (66,7 Prozent).

Der Flop des Spiels: Rafael Gikiewicz (Union Berlin)

Versäumte es, den Ball vor der Bayern-Führung durch Pavard seitlich abzuwehren und servierte dem Franzosen so den Ball auf dem Silbertablett. Machte insgesamt keinen sicheren Eindruck - vor allem bei hohen Bällen. Enttäuschend beim Rekordmeister: Coutinho, dem das aggressive Auftreten der Gäste merklich zusetzte.

Der Schiedsrichter: Marco Fritz

Souveräne Vorstellung des 42 Jahre alten Bankkaufmanns aus Korb. Gab Andrich nach einem harten Einsteigen gegen Thiago zurecht die Gelbe Karte (17.). Entschied nach einem unglücklichen Handspiel von Perisic mithilfe seines Videoassistenten auf Strafstoß für Union (57.) - eine harte, aber regelkonforme Entscheidung. Ahndete zudem das Foul von Pavard an Polter zurecht mit einem Elfmeter (86.).