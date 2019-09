FC Bayern - Hasan Salihamidzic im Mixed-Zone-Interview: "Wir müssen und werden uns steigern"

Nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern München am 6. Bundesliga-Spieltag in Paderborn hat sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic den Fragen der Journalisten gestellt.

Im Mixed-Zone-Interview sprach Salihamidzic über den Arbeitssieg beim Aufsteiger, die Rolle von Phillippe Coutinho und er verriet, was sich mit Hinblick auf das Champions-League-Spiel bei Tottenham (Di., 21 Uhr live auf DAZN) ändern muss.

Herr Salihamidzic, es war ein Arbeitssieg in Paderborn. Hatten Sie sich das so schwer vorgestellt?

Hasan Salihamidzic: In den ersten 20 Minuten hatten wir viele Chancen, die wir nicht genutzt haben. Die Chancenverwertung war nicht so, wie wir das gewohnt sind. Die Paderborner haben es außerdem sehr gut gemacht. Sie haben gepresst und uns fast 90 Minuten unter Druck gesetzt. Wir haben es nicht geschafft, das Spiel im Mittelfeld zu kontrollieren, was sonst der Fall ist.

Robert Lewandowski hat gezeigt, dass er doch nur ein Mensch ist.

Salihamidzic: Wir haben schon über seine große Chance geredet. Der Ball ist ihm über den Fuß gerutscht. Das kann auch dem Lewy passieren. Trotzdem hat er sein Tor gemacht.

Welche Rolle hat Javi Martinez gespielt? Er hat sehr viel abgeräumt und war sehr stabil auf der Sechs. Haben Sie das auch so wahrgenommen? War das notwendig, weil Thiago so gewackelt hat?

Salihamidzic: Ich muss sagen, dass Javi das sehr, sehr gut gemacht hat. Er hat Stabilität reingebracht, wobei wir in der zweiten Halbzeit auch nicht diese Dominanz hatten. Mit Javi war es aber besser als in der ersten Halbzeit.

SC Paderborn - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/15 Der FC Bayern München übernimmt nach dem Sieg gegen Paderborn die Tabellenspitze - doch gegen aufmüpfige Aufsteiger tun sich gleich einige Leistungsträger schwer. SPOX hat die Noten. © getty 2/15 Manuel Neuer: Hat in der ersten Halbzeit nur ein Schüsschen zu halten, nach dem Seitenwechsel plötzlich mehrmals geprüft. Greift ab, was zu halten ist. Beim Gegentor ohne Chance, sieht Collins' Strahl viel zu spät. Note: 3,5. © getty 3/15 Benjamin Pavard: Rückt bei Ballbesitz fast immer ins Mittelfeld, hat aber nicht viele Aktionen in der Offensive. Gegen das Pressing der Paderborner mit einigen technischen Fehlern. Im Zweikampf fast schon gewohnt rustikal. Note: 4. © imago images 4/15 Niklas Süle: Nervöser und etwas hüftsteifer Beginn, einmal per Tackling knapp am Elfmeter vorbei. Sieht Gelb, weil er sich an der Seitenlinie vernaschen lässt. Sein Pass durch die Mitte wird zum Assist für Lewandowski. 50 Prozent Zweikampfquote. Note: 4. © getty 5/15 Jerome Boateng: Unaufgeregter Auftritt neben Süle, räumt einiges weg. Kaum Wackler, sucht immer den Pass nach vorn. In Halbzeit zwei mit mehreren guten langen Bällen. Dreht sich beim 1:2 aber früh weg, statt Pröger zu attackieren. Note: 3. © getty 6/15 Lucas Hernandez: Gibt wieder den Linksverteidiger. Deutlich defensiver als Pavard, sodass es faktisch eine Dreierkette ist. Solider Auftritt ohne große Szenen. Bleibt zur Halbzeit in der Kabine. Note: 3,5. © getty 7/15 Joshua Kimmich: Spielt zentral neben Thiago. Lange unsichtbar, kann sich gegen das Pressing selten in Szene setzen, erobert immerhin einige Bälle. Offensiv aber mit mehreren guten Spielverlagerungen. Toller Chip auf Gnabry vor dem 2:1. Note: 3,5. © getty 8/15 Thiago: Schlampiger Auftritt des Spaniers, tritt gegen Druck mehrfach zu lässig auf. Seine "Rückgabe" auf Neuer von der Mittellinie landet am Außennetz – Glück gehabt! Zur Pause für Martinez ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 9/15 Serge Gnabry: Auf seiner Seite ist viel Platz. Erst uneigennützig bei Lewandowskis Großchance, muss dann nur noch einschieben, weil sich Huth verschätzt. Legt Coutinho das 2:0 auf, hat auch selbst mehrere Abschlüsse. Note: 2. © getty 10/15 Philippe Coutinho: Immer wieder mit tollen, öffnenden Pässen in die freien Räume auf Gnabry und Coman. Legt Gnabry das 1:0 auf, beim 2:0 funktioniert die Kombi andersherum. Will manchmal gegen mehrere Gegenspieler ein bisschen zu viel. Note: 2. © getty 11/15 Kinglsey Coman: Strahlt ständige Gefahr aus. Zu schnell für seine Gegenspieler, auch auf ganz engem Raum. Vergibt seine Großchance etwas zu lässig (13.). Lässt Davies in Halbzeit zwei aber zu oft hinten allein. Note: 2. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Zielt bei seiner ersten Aktion mit links am leeren Tor vorbei (7.). Hat danach lange wenig vom Spiel, die Hereingaben kommen nicht an. Schaltet vor dem 3:1 blitzschnell, dann auch wieder gewohnt cool im Abschluss. Note: 3. © getty 13/15 Javi Martinez: Kommt in der Halbzeit für Thiago. Eigentlich für defensive Dominanz im Zentrum bekannt – für Stabilität kann er gegen aufmüpfige Aufsteiger aber auch nicht sorgen, trotz guter Zweikampfquote. Note: 3,5. © getty 14/15 Alphonso Davies: Löst Hernandez nach 45 Minuten auf links ab. Gibt gleich Gas auf seinem Flügel, über seine Seite laufen dann aber auch die Paderborner Angriffe. So fällt auch das Gegentor. Note: 4. © getty 15/15 Thomas Müller: Kommt nach dem 3:1 für Lewandowski, hat in seinen zehn Minuten keine großen Szenen. Keine Bewertung.

Salihamidzic über Hernandez: "Muss sehen, was die Ärzte sagen"

Was sagt das Spiel über die Bayern aus? Muss man es direkt wieder abhaken, da es am Dienstag weiter geht?

Salihamidzic: Wie ich schon gesagt habe: Großen Respekt vor dem Gegner. Wir haben trotzdem das Spiel gewonnen, aber nicht so in der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Denn fußballerisch können wir das besser. Wir wollen, werden und müssen uns steigern, wenn wir in London ein gutes Spiel machen und bestehen wollen.

Bei Lucas Hernandez sah es so aus, als hätte er sich verletzt. Wissen Sie schon etwas?

Salihamidzic: Er hat ein bisschen was gespürt. Man muss sehen, was die Ärzte sagen.

Philippe Coutinho hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wie sehen Sie ihn generell?

Salihamidzic: Philippe ist ein sehr angenehmer Mannschaftskollege. Er braucht keine Starallüren, ist einfach ein super Junge. Was er für ein Fußballer ist, das sieht man ja. Ich weiß nicht, ob seine Leistung in der ersten Halbzeit besser geht. Wenn er ein paar Wochen in den Beinen hat, wird er - glaube ich - trotzdem noch besser.

Salihamidzic über Müller: "Er ist ein Vollprofi"

Manuel Neuer ist seit der Torwart-Debatte besonders im Blick. Wie hat Ihnen seine Leistung gefallen?

Salihamidzic: Ich habe die Szene beim Tor zum 2:3 noch nicht gesehen. Ich glaube, dass er den Ball nicht richtig gesehen hat, da viele Spieler vor ihm waren. Das passiert.

Thomas Müller saß nun drei Mal in Folge auf der Bank. Muss man mit ihm besonders kommunizieren oder weiß er, dass seine Einsätze folgen werden?

Salihamidzic: Er geht mit dieser Situation richtig gut um. Er ist ein Vollprofi. Wir haben mehr als 50 Spiele im Jahr - da kriegt er seine Einsätze.

Wie fühlt sich die unverhoffte Tabellenführung an?

Salihamidzic: Wir sind sehr glücklich, dass wir nun Tabellenführer sind. Es ist aber nur eine Momentaufnahme in einer sehr langen Saison.