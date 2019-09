FC Bayern München, Spielplan: Nächste Gegner und Termine

In der Bundesliga bekommt es der Rekordmeister FC Bayern München im Rahmen des 6. Spieltags mit dem SC Paderborn zu tun. Bereits drei Tage später gastieren die Münchner dann bei Tottenham Hotspur. Wie der Spielplan der Bayern in den kommenden Wochen aussieht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FC Bayern München: Die kommenden Aufgaben

Nachdem die Münchener in der Bundesliga das Match mit dem SC Paderborn überstanden haben, geht es auch schon auf die Insel. Im Norden Londons steht dann nämlich das Team von Tottenham Hotspur auf dem Fahrplan des deutschen Meisters.

Anschließend geht es dann noch ein letztes Mal während des Oktoberfestes zuhause gehen die TSG Hoffenheim, ehe erst einmal eine Woche Regeneration eingeplant ist, denn dann stehen zwei Länderspiele auf dem Programm.

Termin Wettbewerb Heim Gast Sa., 28.09 um 15.30 Uhr Bundesliga SC Paderborn FC Bayern Di., 01.10 um 21.00 Uhr Champions League Tottenham Hotspur FC Bayern Sa., 05.10 um 15.30 Uhr Bundesliga FC Bayern TSG Hoffenheim Sa., 19.10 um 15.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg FC Bayern Di., 22.10 um 15.30 Uhr Champions League Olympiakos Piräus FC Bayern

FC Bayern München live im TV und Livestream

Mit DAZN seht Ihr dank der Kooperation mit Eurosport seit dieser Saison alle Montags- und Freitagsspiele der Bundesliga live. Hinzu kommen die Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden. Wie gewohnt könnt Ihr natürlich weiterhin bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights aus allen Spielen der Bundesliga mit DAZN abrufen.

Doch damit nicht genug: DAZN zeigt mehr als 100 Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv und in voller Länge, denn der Pay-TV-Sender Sky hält lediglich die Übertragungsrechte an zwei von 16 Spielen pro Spieltag als Exklusiv-Spiel und zeigt alle anderen Matches nur in der Konferenz.

Das Spiel der Bayern gegen die Spurs seht Ihr somit nur auf DAZN in voller Länge.

Termin Gegner Übertragung DE Übertragung AT 1. Oktober Tottenham Hotspur (A) DAZN DAZN 22. Oktober Olympiakos Piräus (A) Sky Sky 6. November Olympiakos Piräus (H) Sky Sky 26. November Roter Stern Belgrad (A) Sky DAZN 11. Dezember Tottenham Hotspur (H) Sky Sky

FC Bayern in der Bundesliga

In der Bundesliga erlebten die Bayern einen nicht ganz perfekten Start. Aus fünf Spielen stehen elf Punkte zu Buche, doch immerhin haben die Bayern schon gegen Tabellenführer Leipzig gespielt und können sich damit in der Hinrunde auf andere Gegner konzentrieren.

An der Tabellenkonstellation kann sich also noch einiges ändern, schließlich sind es ja noch 29 Spiele bis zum Saisonende, an dem die Münchner natürlich wieder ganz oben stehen wollen.