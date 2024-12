BVB, News und Gerüchte: "Irgendwann wird es ihn nicht mehr in Dortmund halten": Lothar Matthäus prognostiziert Abgang von Jamie Gittens

© getty

BVB, News: Lothar Matthäus prognostiziert einen Abgang von Jamie Gittens

Jamie Gittens befindet sich aktuell in bestechender Form und gehört zu den größten Talenten der Bundesliga. Fragt man Sky-Experte Lothar Matthäus nach seiner Meinung, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der 20-Jährige den BVB verlässt.

"Dortmund hat viele junge Spieler, auf die sie in der Zukunft setzen. Er ist ein Juwel, das noch geschliffen werden muss. Irgendwann wird es ihn nicht mehr in Dortmund halten, aber bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen", sagte der Rekordnationalspieler nach dem Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, in dem Gittens das 1:0 für die Schwarzgelben schoss.

"Er ist schlitzohrig, wie er vor dem Tor über den Ball gestiegen ist. Das war ja eigentlich kein Dribbling, sondern ein Geschwindigkeitslauf. Seine Qualität ist auch dann nach innen zu ziehen und abzuschließen. Nicht nur die flachen Abschlüsse, sondern auch direkt unter die Latte. Das ist schön anzusehen und für ihn enorm wichtig", beschrieb Matthäus Gittens' Tor.

Die Bild berichtete bereits im Oktober davon, dass der BVB im Falle eines Transfers mindestens 100 Millionen Euro für Gittens verlangen würde. Als Interessenten werden hauptsächlich Premier-League-Klubs wie der FC Chelsea, der FC Liverpool, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur gehandelt.

Gittens kommt in der laufenden Saison in 19 Pflichtspielen auf acht Tore und vier Vorlagen. Sein Vertrag bei den Dortmundern läuft bis 2028.