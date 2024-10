BVB, News und Gerüchte: Edin Terzic sorgt für Irritationen, Serhou Guirassy könnte Afrikas Fußballer des Jahres werden

© getty

BVB, News: Wirbel um Edin Terzics TV-Auftritt: BVB-Bosse angeblich irritiert über Expertentätigkeit des Ex-Trainers

Am Dienstag war Ex-BVB-Trainer Edin Terzic zum ersten Mal für Amazon Prime Video als Experte im Rahmen der Champions-League-Übertragung des Senders im Einsatz - just beim 2:5 der Borussia bei Real Madrid. Terzic analysierte die Leistung seiner früheren Mannschaft bei den Königlichen dabei durchaus pointiert und professionell, stellte etwa heraus, dass Mannschaften die Fans von Real Madrid "durch lange Ballbesitzphasen ruhig stellen" können, "leider waren die in der zweiten Halbzeit nicht mehr so da." Dortmund hatte das Spiel nach einer 2:0-Führung in der 1. Halbzeit noch 2:5 verloren.

Beim BVB sollen die Verantwortlichen nicht so begeistert sein von der TV-Tätigkeit ihres Ex-Trainers. Laut Bild sei man sogar "regelrecht irritiert". Verbieten kann man die Auftritte Terzic nach seinem Rücktritt im vergangenen Sommer freilich nicht. Und er ist auch nicht der einzige Mensch mit Dortmunder Stallgeruch, der Spiele in der Champions League bewertet. Matthias Sammer, externer Berater unter anderem von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, stand in Madrid ebenfalls an der Seitenlinie.