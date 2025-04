Die besten Dartsspieler der Welt sind heute im Rahmen der Premier League of Darts in Berlin zu Gast. SPOX liefert Euch alle Infos zum Event.

Am heutigen Donnerstag, den 3. April, steht der 9. Spieltag in der Premier League of Darts an. Das Event startet um 19.30 Uhr in der Uber Arena in Berlin.

Wer das Darts-Spektakel live im TV und Livestream zeigt und alle weiteren Infos zur Premier League of Darts, erfahrt Ihr hier bei SPOX.