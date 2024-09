BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim: Karim Adeyemi erweitert seinen Lauf - Waldemar Anton pennt entscheidend

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim: Serhou Guirassy

Der lange verletzte Guineer stand etwas überraschend direkt in der Startelf und kam zu seinem Pflichtspieldebüt für den BVB. Guirassys Einfluss auf das Dortmunder Spiel war sofort sichtbar, nach 13 Minuten bekam er schon drei Fouls gegen sich gepfiffen. Sein erster eigener Schussversuch von halblinks in der 37. Minute wurde abgeblockt. Vor dem 3:1 sprang er bewusst über den Ball, den Adeyemi in der Mitte schließlich versenkte. Zur Pause bestritt (10) und gewann (7) Guirassy die meisten Zweikämpfe aller Akteure. In der 59. wollte ihm Adeyemi seinen Premierentreffer schenken, doch Guirassy stolperte an der Hereingabe vorbei. Die größte Chance vergab er in der 67., als er nach einem schwachen ersten Kontakt per Seitfallzieher aus kurzer Distanz an Müller scheiterte. Note: 2.