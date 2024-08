BVB, News und Gerüchte: Spanien-Klub erzielt offenbar grundsätzliche Einigung mit Youssoufa Moukoko - Julien Duranville hat "wahnsinnige Fähigkeiten"

© getty

BVB, Gerücht: Youssoufa Moukoko verständigt sich mit Real Betis auf Transfer

Beim Pokalspiel gegen Lübeck in Hamburg stand Youssoufa Moukoko nicht im Kader von Borussia Dortmund. BVB-Trainer Nuri Sahin sagte dazu: "Ich treffe nur sportliche Entscheidungen, niemals politische."

Laut Sky und den Ruhr Nachrichten scheint sich ein Wechsel des Stürmers nach Spanien zu Real Betis abzuzeichnen. Demnach habe der Erstligist eine grundsätzliche Einigung mit Moukoko erzielt, der zudem bereit sein soll, eine Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen, um den Wechsel zu vollziehen.

Laut Sky hat der Klub aus Sevilla auch bereits eine erste Offerte beim BVB platziert. Diese soll rund 15 Millionen Euro betragen und eine realistisch zu erreichende Kaufverpflichtung enthalten.

Eine Einigung zwischen den Klubs ist jedoch noch nicht erzielt worden. Der BVB besteht in den Verhandlungen offenbar auf einen hohen Prozentsatz für den Fall eines zukünftigen Verkaufs. Zudem soll auch Nottingham Forest an Moukoko interessiert sein.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte dazu: "Ein paar Tage ist das Transferfenster natürlich noch offen, wir werden weiter Gespräche führen. Bis jetzt gibt es noch keine Entscheidung und nichts, was zu verkünden wäre. Also warten wir ab, was noch kommen wird in den nächsten Tagen."