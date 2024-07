Supercup 2024, Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Termin, Datum, Ort, Anpfiff, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Supercup 2024, Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Termin, Datum, Ort, Anpfiff

Der Supercup 2024 findet am 17. August in der Bay-Arena in Leverkusen statt, das spannende Duell wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

In der vergangenen Bundesligasaison trennten Leverkusen und Stuttgart sich zweimal mit einem Unentschieden, im Viertelfinale des DFB-Pokals setzte sich Leverkusen in einem wilden Schlagabtausch mit 3:2 durch.