FC Bayern München, Trainingslager: Termin, Fahrplan, Zeitplan, Orte, Gegner, Spiele bei der Vorbereitung auf die neue Saison

Die Vorbereitung der Bayern beginnt bereits am 15. Juli, einen Tag nach den Finalspielen der EM und der Copa América, wenn die erste Trainingseinheit ansteht. Intensiver wird es dann aber ab dem 22. Juli, da an diesem Tag das Kurz-Trainingslager am altbekannten Tegernsee losgeht. Im Rahmen dessen steigt auch ein Testspiel gegen den FC Rottach-Egern, auf den die Münchner auch im vergangenen Jahr schon trafen.

Das Trainingslager am Tegernsee dauert bis 25. Juli, danach geht es weiter mit einem Testspiel gegen Regionalligist 1. FC Düren, ehe vom 31. Juli bis 5. August die Audi Summer Tour in Südkorea ansteht. Zu den Hauptaktivitäten bei der Audi Summer Tour zählt das Testspiel am 3. August gegen Tottenham Hotspur in Seoul. Am Tag davor dürfen Fans beim öffentlichen Training des Rekordmeister im Seoul World Cup Stadium vor Ort mit dabei sein.

Zu guter Letzt stehen sich die Bayern und die Spurs am 10. August ein weiteres Mal in einem Test gegenüber, dieses Mal aber in London, wo der Premier-League-Klub zu Hause ist.

Die Pflichtspielsaison startet schließlich am 16. August mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SSV Ulm.