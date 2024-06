Korb für FC Bayern, BVB und PSG: Top-Talent Dean Huijsen zieht es offenbar zu Bayer Leverkusen

Dean Huijsen, der seit Januar auf Leihbasis bei der AS Rom in der Serie A spielte, wird seinen Stammverein Juventus Turin offenbar in diesem Sommer verlassen. Der 19-Jährige zieht nun auch das Interesse des französischen Meisters Paris Saint-Germain auf sich, möchte sich aber lieber dem deutschen Meister Bayer Leverkusen anschließen.

