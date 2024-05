Zwei Fahrkarten, drei Volltreffer: Das Ranking der Neuzugänge des BVB

Bei Jadon Sancho zeigt der Trend klar nach oben

Fünf Torbeteiligungen in aktuell 18 Pflichtspielen sind daher solide, seine beiden Treffer in Bremen und Leipzig waren Extraklasse. Pluspunkte sammelte Sancho durch die größere Seriosität, die der 24-Jährige mittlerweile an den Tag legt. Er ist professioneller geworden, auf dem Feld hat sich sein Defensivverhalten merklich verbessert.

In den vergangenen Spielen zeigte sich, dass Sancho mit zunehmender Dauer in der Tat immer besser wird. Er bindet mehr Gegenspieler und trifft häufiger richtige Entscheidungen. Der Trend zeigt klar nach oben, die regelmäßige Spielpraxis tut ihm wenig überraschend gut. Sancho würde dem BVB-Kader in der neuen Saison sicherlich helfen. Ob er eine Zukunft in Dortmund hat, könnte zu einer Hängepartie zwischen den beiden Verhandlungspartnern ausarten.