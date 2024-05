BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 am 33. Spieltag der Bundesliga: Peinlicher Auftritt! Felix Nmecha bislang ein reiner Griff ins Klo

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Mainz 05: Marco Reus

In seinem letzten Bundesliga-Auswärtsspiel für den BVB agierte Reus als Zehner, konnte an seinen starken Auftritt vom vergangenen Wochenende gegen Augsburg aber nicht im Geringsten anknüpfen. Ein harmloser Linksschuss in Minute 5, mehr kam von Reus in Halbzeit eins nicht. Nur einen von sechs Zweikämpfen gewann er. Nach der Pause kam mehr von Reus, er war häufiger am Angriffsspiel beteiligt. Fruchtbares sprang dabei aber nicht heraus. Note: 5.