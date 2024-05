"Hansi hat dem falschen Mann vertraut": Mehmet Scholl ätzt gegen Co-Trainer von Bayern-Kandidat Flick

Darüber hinaus könne sich der 53-Jährige auch Zinédine Zidane als nächsten Trainer der Bayern vorstellen. "Bei ihm hat man natürlich ein Stück weit die Sprach-Barriere. Aber von der Erscheinung her, von der Ausstrahlung, so wie er als Spieler war - das war das Beste und Eleganteste, was ich je gesehen habe. Von der Persönlichkeit her würde er passen. Er ist glaubwürdig, kann den Spielern was zeigen. Wenn man so Fußball spielen konnte, wie er - dann nimmt man ihm als Spieler alles ab", so Scholl.

Eine weitere, eher unkonventionellere Variante wäre die Rückkehr eines weiteren, alten Bekannten. "Ich habe noch eine quälende Variante, die altmodisch erscheint, aber erfolgreich sein würde: Felix Magath", verriet Scholl schmunzelnd. "Er würde die Spieler zum Laufen kriegen. Ich glaube, sie brauchen eine harte Hand. Das ist teilweise brutal, aber wenn du da durchkommst, dann verletzt du dich in deiner Karriere auch nicht mehr ..."

Der FC Bayern ist derzeit immer noch auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, nachdem man sich von Thomas Tuchel am Ende der laufenden Spielzeit trennen wird. Zuletzt sagten jedoch eine Reihe an Kandidaten ab - unter anderem Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick und Roberto De Zerbi. Jüngsten Medienberichten zufolge hat Flick die Nase mittlerweile vorne.