Für 50 Millionen Euro? FC Bayern München und Bayer Leverkusen liefern sich offenbar Transferduell um Brajan Gruda

In den vergangenen Wochen war bereits durchgesickert, dass sowohl die Bayern als auch Leverkusen an dem 19-Jährigen Interesse zeigen sollen. Auch der BVB, VfB Stuttgart und RB Leipzig wurden bereits mit Gruda in Verbindung gebracht.

Der deutsche Rekordmeister soll laut der Bild aber schon länger an dem Talent dran sein. Auch eine erste Kontaktaufnahme hätte es bereits gegeben.

Trotz einer weitestgehend enttäuschenden Mainzer Saison hatte sich Gruda in den Vordergrund gespielt. In 29 Spielen erzielte er vier Tore und bereitete drei weitere vor. Thomas Müller schnappte sich bereits im Oktober 2023 ein Trikot des Shootingstars.

Zudem nominierte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann für den ersten Teil der EM-Vorbereitung. Der Rechtsaußen sei "extrem kreativ im letzten Drittel, ein feiner Fußballer. Es ist wichtig, dass er als junger Spieler Rhythmus hat, daher bin ich gespannt, ob er sich den Schritt schon zutraut", erklärte der ehemalige FCB-Trainer.