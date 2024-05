"Lachnummer der Liga": Harte Abrechnung mit dem FC Bayern München

"Das größte Problem ist, dass sie das Ganze öffentlich machen", sagte Babbel in der Schweizer Talksendung "Blick Kick" und meinte damit die zahlreichen Kandidaten, die in den vergangenen Wochen teilweise von den FCB-Verantwortlichen selbst kommentiert wurden: "So wird es total zur Posse."

"Gefühlt jeden Kandidaten bekommt man über die Medien mit. Das ist nicht Bayern-like. Was der FC Bayern jetzt tut, ist in meinen Augen nicht sehr professionell. Im Gegenteil: Du machst dich zur Lachnummer der Liga", so der 51-Jährige weiter.

Mittlerweile ist es übereinstimmenden Medienberichten zufolge nur noch ein Frage der Zeit, bis die Münchner Vincent Kompany von Premier-League-Absteiger FC Burnley als Nachfolger von Thomas Tuchel bekanntgeben.