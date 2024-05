Auch der FC Bayern München will angeblich Shootingstar Brajan Gruda aus Mainz holen

© getty

Gruda überzeugte bei den Mainzern vor allem unter dem neuen Trainer Bo Henriksen und war einer der Hauptgründe dafür, dass sich die 05er den direkten Klassenerhalt sicherten. In 29 Spielen für Mainz erzielte der siebenmalige U21-Nationalspieler Deutschlands vier Tore und legte drei Treffer auf.

Gruda, Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Silber 2023 im Bereich U19, wechselte 2018 nach drei Jahren in der Nachwuchsabteilung des Karlsruher SC in die Jugend von Mainz. Bei den Profis feierte er im Januar 2023 bei einer 1:2-Heimniederlage gegen Dortmund sein Debüt in der Bundesliga. Seit der U15 läuft der gebürtiger Speyrer, der albanische Wurzeln hat, für die Nachwuchsteams des DFB auf.