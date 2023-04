BVB: Felix Passlack wechselt ablösefrei von Borussia Dortmund zum VfL Bochum

Der VfL Bochum verstärkt sich zur kommenden Saison mit Felix Passlack. Der 24-Jährige kommt ablösefrei von Borussia Dortmund und erhält einen Vertrag bis Sommer 2025. Das teilte der VfL am Donnerstag mit.

"Wir sind überzeugt, dass er unsere Flexibilität und Qualität auf der Außenbahn mit seinen Fähigkeiten weiter steigern wird", sagte Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL Bochum.

Passlack, der beim BVB bislang zu 33 Bundesliga-Einsätzen gekommen ist, freut sich auf die neue Aufgabe in Bochum: "Es ist schön, dass ich im Revier bleiben kann. Beim VfL will ich auf mehr Spielzeit kommen als es zuletzt der Fall war - möglichst in der Bundesliga."