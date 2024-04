"Deutscher Naby Keita": Werder Bremens aufsehenerregender Sommer-Transfer ist im Internet zum Synonym verkommen

© imago images

"Schlampig" und "ohne Not": Unglücklicher Auftritt von Naby Keita

In der 67. Minute kam Keita in die Partie und fügte sich mit zwei Fehlpässen ein, von denen seine Teamkollegen zuvor auch bereits einige produzierten. Fehlpass Nummer drei leitete schließlich das vorentscheidende 2:0 ein. Als "schlampig" und "ohne Not" kritisierte Werner anschließend diesen Ballverlust seines Sorgenkinds und sagte: "Das mag auch mit dem Rhythmus, der Spielpraxis und der körperlichen Verfassung zu tun haben. Genau einen Grund wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ein Zusammenspiel dieser Punkte."

Nimmt man all diese Episoden zusammen und bedenkt dazu, dass Werder nach nun fünf Niederlagen in Folge nur noch vier Zähler Vorsprung auf Platz 15 hat, erscheint es mehr als ungewiss, ob Keita dem Team in dieser Saison noch einmal wirklich weiterhelfen kann. Stattdessen richtet sich der Fokus eher darauf, stabil und gesund durch die nächsten Wochen zu kommen, um ab dem ersten Tag der Vorbereitung auf die neue Spielzeit voll im Saft zu stehen.