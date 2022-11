BVB, News und Gerüchte: Felix Passlack spricht über gescheiterten Wechsel

BVB-Verteidiger Felix Passlack hat über seinen gescheiterten Abgang vom BVB gesprochen. Ein Youngster steht vor einer Rückkehr ins Training. Keine guten Nachrichten gibt es von Sébastien Haller. News und Gerüchte zur Borussia findet Ihr hier.

BVB, News: Felix Passlack spricht über geplatzten Wechsel

Felix Passlack spielt sportlich beim BVB kaum eine Rolle, im Interview mit der WAZ hat er zugegeben, dass dies an ihm nagt: "Es ist natürlich schwer. Jeder Fußballer will natürlich Spiele machen. Aber zurzeit ist es halt so. Ich arbeite weiter hart an mir, dass ich dann halt auch wieder auf Minuten komme wie in den letzten Wochen."

Erst im Oktober gab er sein Saisondebüt, nur einmal stand er über 90 Minuten auf dem Platz - im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel der Champions League beim FC Kopenhagen. Insgesamt kam Passlack nur auf 136 Minuten. Zwar würde er "natürlich am liebsten" langfristig beim BVB bleiben, wo der 24-Jährige seit 2015 auch die Jugendmannschaften durchlief, aber: "Wenn das nicht geht, muss man sich als Fußballer halt Gedanken machen. Das ist ja völlig normal."

Passlack, der bereits dreimal verliehen wurde, ist auf der rechten Seite hinter Niklas Süle und Thomas Meunier meist außen vor. Da sich dies bereits vor der Saison andeutete, war ein Wechsel zu Olympiakos Piräus ein Thema. Der Spieler wollte dies jedoch nicht: "Es war am letzten Transfertag in Griechenland, die noch länger aufhatten als in Deutschland, aber das war zu kurzfristig."

Ändert sich dies im Winter? "Das ist schwierig zu sagen. Denn wenn das Richtige kommt, macht man sich natürlich Gedanken. Dementsprechend warten wir die nächsten Wochen und Monate ab, um dann eine endgültige Entscheidung zu treffen. Im Fußball geht es ja schnell."

© getty Jamie Bynoe-Gittens schreit nach einem harmlos wirkenden Zweikampf auf. Der junge Engländer hatte sich die Schulter ausgekugelt.

BVB: Youngster Jamie Bynoe-Gittens vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Jamie Bynoe-Gittens, einer der großen Dortmunder Hoffnungsträger, steht vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, liege der 18-jährige Engländer bei seinen Rehamaßnahmen, die nach einer Schulteroperation notwendig waren, vor dem Zeitplan und habe diese "intensiv und diszipliniert abgearbeitet".

Der Eingriff wurde vor rund zehn Wochen vorgenommen, nachdem sich Bynoe-Gittens die Schulter ausgekugelt hatte und auch der Bandapparat in Mitleidenschaft gezogen worden war. Mit einem Pflichtspiel-Comeback in diesem Jahr wurde es aufgrund der WM-Pause nichts mehr, stattdessen gilt nun die volle Konzentration der Vorbereitung auf das Jahr 2023.

Vor seiner Verletzung feierte der Youngster sein Profidebüt beim BVB und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Beim Sieg in Freiburg gelang ihm kurz nach seiner Einwechslung ein wichtiger Treffer. Es folgten drei weitere Einsätze in der Bundesliga, ehe er sich am 2. September gegen Hoffenheim die Schulterblessur zuzog. Nach der WM-Pause soll er den Konkurrenzkampf auf den offensiven Flügeln beleben.

BVB, News: Schlechte Nachrichten bei Sébastien Haller

Der an einem Hoden-Tumor erkrankte Stürmer Sébastien Haller vom BVB muss sich einer weiteren Operation unterziehen. Das teilte der 28-Jährige in den Sozialen Medien mit.

"Ich möchte mitteilen, dass der Kampf für mich noch nicht vorbei ist. Ich werde mich einer Operation unterziehen müssen, um diesem Tumor, der mich vom Spielfeld fernhält, endgültig ein Ende zu setzen", schrieb Haller nach Ende der Chemotherapie.

Der Stürmer von Borussia Dortmund hatte sich bereits nach seiner Krebsdiagnose im Sommer einer OP unterziehen müssen.

