Trotz Pleite gegen den VfB Stuttgart: Warum der BVB in einem Flow ist

© getty

BVB hat die Champions League weiterhin in der eigenen Hand

Dennoch hätte der BVB mindestens einen Punkt verdient gehabt. Und man war sichtlich bemüht, dieses Gefühl in die wichtigen anstehenden Wochen mitzunehmen. "Es war ein Spiel, das sich auch taktisch auf einem sehr hohen Niveau befand", hob Sportdirektor Sebastian Kehl hervor. Und Terzic unterstrich: "Wir haben sehr viel investiert, ordentlich gespielt. Wir haben ein deutlich anderes Gesicht gezeigt als in den anderen Spielen gegen Stuttgart in dieser Saison."

Ohnehin habe man nun nicht allzu lange Zeit, enttäuscht zu sein, führte Terzic aus. Am Mittwoch steht schließlich das Viertelfinalhinspiel in der Champions League bei Atlético Madrid an. Und um kommende Saison sicher erneut in der Königsklasse zu spielen ist ein Sieg am nächsten Ligaspieltag in Mönchengladbach Pflicht.

Denn der BVB ist nach der Niederlage gegen Stuttgart auf Platz fünf abgerutscht, der wegen der Reform der Champions League möglicherweise für die Champions League reicht. Aber: Man hat es weiterhin in der eigenen Hand, mindestens Vierter zu werden, da man am 31. Spieltag noch das direkte Duell bei dem nun punktgleichen Hauptkonkurrenten RB Leipzig vor der Brust hat. Eine Niederlage dort könnte man allerdings nicht mehr als positiven Rückschlag verbuchen. Das wäre einfach nur ein herber Rückschlag - egal, wie gut die Leistung ist.