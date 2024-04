BVB, Noten und Einzelkritiken gegen den VfB Stuttgart: Nico Schlotterbeck trotz Mega-Fehlschuss bester Dortmunder - Offensivstar fällt ab

© getty

BVB - VfB Stuttgart, Noten: Nico Schlotterbeck

Ähnlich starker Auftritt wie vergangenen Samstag in München. Auch heute gewann Schlotterbeck gefühlt jeden Zweikampf, war dank guter Antizipation zudem in der gefährlichen Zone immer wieder gut dazwischen. Auch am Ball wieder stark, Schlotterbeck hat eindeutige Schritte nach vorne gemacht. Einziger Wermutstropfen: In der 80. Minute hätte er seine Leistung mit einem Tor krönen müssen, zielte aus knapp fünf Metern aber weit drüber. Note: 2.