BVB: Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart heute im Liveticker

BVB: Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart heute im TV und Livestream

Wenn Ihr das Duell lieber live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das bei Sky tun! Auf vier Kanälen strahlt der Pay-TV Sender BVB vs. VfB heute aus - sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream via SkyGo oder WOW. Wolff Fuss kommentiert.