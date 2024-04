"Ich fand die Frage blöd": Nico Schlotterbeck vom BVB liefert sich nach vergebener Chance gegen Stuttgart Schlagabtausch mit Sky-Reporter

Edin Terzic: "Wir machen 'Schlotti' keinen Vorwurf"

Schlotterbeck hatte in der 80. Minute beim Stand von 0:1 den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einem Eckball hatte Felix Nmecha den Ball auf den VfB-Kasten gebracht, wo Keeper Alexander Nübel glänzend reagierte. Der Ball landete direkt vor Schlotterbecks Füßen, der aber überhastet aus kurzer Distanz weit über das leere Tor schoss.

"Wir machen 'Schlotti' keinen Vorwurf", sagte Trainer Edin Terzic zur vergebenen Möglichkeit seines Schützlings.

Die Heimpleite gegen den Tabellendritten wirft den BVB im Kampf um einen Platz in der Champions League zurück. Borussia Dortmund belegt nun nur noch den fünften Tabellenrang, RB Leipzig (4:1 in Freiburg) zog vorbei. Beide Mannschaften haben 53 Zähler gesammelt, das deutlich bessere Torverhältnis spricht allerdings für die Sachsen. Die Stuttgarter auf dem dritten Platz sind gar um sieben Punkte enteilt.

Viel Zeit zum Durchatmen haben Schlotterbeck und seine Mannschaftskameraden nicht. Am Mittwochabend treten sie zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atlético Madrid an.