"Allenfalls professionell": Kein gutes Verhältnis zwischen Marco Reus und BVB-Trainer Edin Terzic?

Sebastian Kehl im März: "Entscheidung noch nicht gefallen

Für den BVB steht am Dienstag das Rückspiel in der Königsklasse gegen Atletico Madrid an. Anschließend stehen in der Liga Duelle mit Bayer Leverkusen und RB Leipzig an - nicht unbedingt Gegner, die zu einer umfassenden Rotation einladen.

"Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann werden wir uns zusammensetzen und diese Dinge diskutieren. Aber diese Entscheidung ist noch nicht gefallen und deswegen möchte ich dem nicht vorgreifen", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl über die auslaufenden Verträge von Reus und Mats Hummels gesagt: "Was im Sommer kommt, werden wir dann sehen."

Marco Reus: Statistiken der Saison 2023/24