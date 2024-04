© getty

Sky, DAZN, Amazon, Netflix, Paramount +, Apple und Co.: Wer zeigt / überträgt künftig die Bundesliga live im TV und Livestream?

Die kurze Antwort vorweg: aktuell steht noch nicht fest, wer zukünftig die Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live und in Farbe zeigen wird. Da allerdings die Livespiele wie bisher größtenteils im Pay-TV laufen sollen, gibt es natürlich eine Reihe an Anbietern, die im Rennen um die verschiedenen Pakete ganz vorne mit dabei sind.

Zwei davon dürften die bisherigen Rechteinhaber Sky (aktuell alle Samstagsspiele) und DAZN (aktuell alle Freitags- und Sonntagsspiele) sein - gerade für Sky hat die Bundesliga nach dem Wegfall der Champions-League-Rechte einen hohen Stellenwert. "Wir wollen auch zukünftig Bundesliga-Partner bleiben", sagte Hans Gabbe, Verantwortlicher für Sportrechte bei Sky, im Rahmen der Münchner Medientage bereits: "aber die große Frage ist halt, zu welchen Bedingungen." Auch DAZN-Verantwortliche merkten schon an, dass man die Bundesliga nur zum richtigen Preis behalten wolle.

Es ist also auch nicht unwahrscheinlich, dass sich ein dritter oder vierter Anbieter die Übertragungsrechte sichert - so hat auch Multikonzern-Riese Amazon seinen Hut in den Ring geworfen. Dieser besitzt bereits einzelne CL-Rechte und möchte dort auch nicht aufhören. "Unser Bestreben besteht darin, Prime Video zur führenden Anlaufstelle für Sportinhalte in Deutschland zu entwickeln" verkündete Prime-Video-Deutschlandchef Christoph Schneide bei einem Firmenevent vergangenes Jahr.

Da die Auktion für sämtliche Anbieter freigegeben ist, sind natürlich auch weitere Plattformen nicht ausgeschlossen. So habe sich verschiedenen Medienberichten zufolge auch Apple eingeschaltet - darüber hinaus mischt Netflix seit Kurzem bei Sportübertragungen mit und wird etwa im Sommer den Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul ausstrahlen.