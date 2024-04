Bundesliga live im TV und Livestream, Rechtevergabe: Sender, Daten, Pakete, Kosten, Preise

Bundesliga live im TV und Livestream, Rechtevergabe: Pay-TV-Pakete

Paket A: Bundesliga-Konferenz am Samstag

Bundesliga-Konferenz am Samstag Paket B: Einzelspiele der Bundesliga am Freitagabend, Samstagnachmittag sowie Relegationsspiele 1./2. Bundesliga

Einzelspiele der Bundesliga am Freitagabend, Samstagnachmittag sowie Relegationsspiele 1./2. Bundesliga Paket C: Einzelspiel der Bundesliga am Samstagabend

Einzelspiel der Bundesliga am Samstagabend Paket D: Einzelspiele der Bundesliga am Sonntag

Einzelspiele der Bundesliga am Sonntag Paket F: Alle Spiele der 2. Bundesliga inkl. Konferenz und Relegationsspiele 2. Bundesliga/3. Liga

Alle Spiele der 2. Bundesliga inkl. Konferenz und Relegationsspiele 2. Bundesliga/3. Liga Paket G: Einzelspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend

Was hier auffällt: Die Einzelspiele am Freitagabend sind nun an die Rechte für den Samstag gekoppelt - und nicht wie bisher an die Sonntagsspiele. Dieses Paket hat sich Sky gesichert.