DAZN geht angeblich in die Vollen: Wende im Poker um die TV-Rechte für die Bundesliga? - DFL reagiert mit klarem Statement

"Die geforderte Bankbürgschaft liegt uns jetzt vor", wie ein Sprecher von DAZN gegenüber der Bild-Zeitung bestätigte. Jene Forderung hatte die DFL im Wettbieten um die Übertragung der Bundesliga von der Plattform verlangt.

Dem Bericht zufolge soll die Bankbürgeschaft 200 Millionen Euro betragen - ungefähr die Hälfte des bereits abgegebenen Angebots von DAZN in Höhe von geschätzten 400 Millionen Euro.

An der Situation wird dies aber wohl nichts ändern. "Das Rechtepaket B der Rechteperiode 2025/26 bis 2028/29 ist am 16. April nach den allen interessierten Unternehmen bekannten Auktionsregeln vergeben worden. Grundlage waren die bis dahin eingereichten Angebote inklusive der begleitenden Unterlagen", teilte die DFL am Mittwoch auf SID-Anfrage mit.

Das Nachreichen von Unterlagen habe "nach dem gemäß den Auktionsregeln erteilten Zuschlag über ein Rechtepaket keine Wirkung", heißt es weiter.

Durch die Maßnahme wollte die DFL sichergehen, dass das gebotene Geld auch bezahlt wird. In der jüngeren Vergangenheit soll es mehrfach zu Verzögerungen der Zahlungen gekommen sein.