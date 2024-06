Mike Tyson vs. Jake Paul, Übertragung: Boxen im Free-TV und Livestream live sehen

Boxlegende Mike Tyson kehrt in den Ring zurück! Am 20. Juli dieses Jahres sollte der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht gegen Social-Media-Star und Boxer Jake Paul kämpfen. Als Austragungsort des Fights wird das AT&T Stadium in Arlington, im US-Bundesstaat Texas dienen, wo für gewöhnlich die Dallas Cowboys in der NFL ihre Heimspiele austragen.

Nun wurde der Fight verschoben. Ein neuer Termin soll bis zum 7. Juni bekanntgegeben werden.

Für den 57 Jahre alten Mike Tyson ist das Duell mit Jake Paul der erste Fight seit 2020. Damals trat Tyson in einem Showkampf gegen Roy Jones jr an. Nun trifft Mike Tyson auf den 30 Jahre jüngeren Jake Paul, der seit einigen Jahren als Boxer aktiv ist.

Insgesamt zehn Fights hat Jake Paul bislang in seiner Karriere absolviert. Neun Siege konnte Jake Paul dabei erringen, zuletzt gewann er im vergangenen März durch TKO gegen Ryan Bourland. Seine einzige Niederlage musste Paul im vergangenen Jahr gegen Tommy Fury hinnehmen.