"Einen guten Schritt gezeigt"? Hier hakt es im BVB-Spiel am meisten

BVB: Bei Borussia Dortmund hakt es weiter am meisten am Spielaufbau

Nach 19 Spielminuten lag Darmstadt im Passverhältnis mit 140 zu 80 vorne, zur Pause kam der BVB nur auf 47 Prozent Ballbesitz. Damit ließ sich schwerlich eine Kontrolle über die Partie herstellen. Am meisten gehakt hatte es wie schon in der gesamten Saison am Spielaufbau, einem fast fundamentalen Schwerpunkt während des Trainingslagers.

Dortmund fehlte dabei die Geschwindigkeit und auch die nötige Bewegung. Die Spieler hatten keine Sicherheit und noch weniger das Selbstverständnis in Ballbesitz, was nach den zuletzt dürftigen Leistungen ebenfalls nicht verwunderte. Erneut waren viele lange Bälle das Resultat. Dass der SVD aber körperlich präsenter und aggressiver im Gegenpressing war, sodass die Borussia gegen eine Abwehr mit bislang 41 Gegentoren in 16 Begegnungen lange Zeit ohne Torabschluss blieb und die Gäste auch am Ball gefälliger agierten, war eine weitere Enttäuschung in dieser an Enttäuschungen nicht armen Spielzeit.

"Es passte noch nicht so von den Abständen und Positionierungen", war der einzige Kommentar, den Edin Terzic unmittelbar nach Spielende dazu abgab. Der Trainer befand insgesamt, dass seine Mannschaft vielmehr "einen guten Schritt gezeigt" habe, schränkte aber zugleich mit einem aus dieser Spielzeit von ihm gut bekannten Satz ein: "Trotzdem wissen wir, dass noch sehr viel Arbeit auf uns wartet."