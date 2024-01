BVB, News: Marco Reus und Edin Terzic schwärmen von Jadon Sancho nach gelungenem Einstand

Terzic über Sancho: "Daran muss er sich messen"

Auch BVB-Trainer Terzic war bemüht, die Erwartungshaltung an Sancho in einem vernünftigen Rahmen zu halten. "Wir reden immer über das Talent und vielleicht auch über diese natürliche Fitness, die Jadon hat. Das ist das eine, aber das andere ist, dass er noch ein sehr junger Spieler ist", sagte der 41-Jährige. "Er hat in den letzten Jahren trotzdem sehr viel erlebt. Jetzt hat er das erste Mal so eine Wand kennengelernt, die es in jeder Karriere eines jungen Spielers gibt."

Dass Sancho aus dem Tief infolge der Suspendierung bei United wieder herauskommt, davon ist Terzic überzeugt, auch wenn er dafür "sehr viel investieren" müsse. "Aber dazu ist er bereit, das hat er in jedem Gespräch signalisiert und uns in den ersten Tagen gezeigt", sagte Terzic. "Er hat heute schon wieder angedeutet, wozu er in der Lage ist."

Die Erwartungen an den Rückkehrer sind hoch, doch sowohl der BVB als auch Sancho scheinen bereit, an die erfolgreiche gemeinsame Zeit von 2017 bis 2021, ehe der damals 21-Jährige für 85 Millionen Euro zu Manchester United ging, anknüpfen zu wollen. "Jadon ist ein Spieler, der besser spielt, wenn er lächelt. Es gibt aber auch Dinge, die man ohne Lächeln machen muss, die vielleicht auch talentfrei sind und daran muss er sich messen und wachsen."