BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen den SV Darmstadt 98: Niclas Füllkrug schwach - Jadon Sancho bei Rückkehr mit Vorlage

SV Darmstadt 98 - BVB, Noten: Einwechselspieler

Jadon Sancho (55.): Der Engländer feierte seine Rückkehr und stand erstmals seit dem 22. Mai 2021 wieder in einem Bundesligaspiel auf dem Platz, sein letztes Pflichtspiel in der Premier League absolvierte er am 26. August 2023. Bynoe-Gittnens machte für Sancho Platz. Drei Minuten später wurde seine erste Torannäherung von Franjic geblockt. In Minute 77 legte er das 2:0 von Reus auf. Auch danach in Ansätzen gefährlich, auch wenn freilich nicht jedes Dribbling gelingen wollte. Ein ordentlicher erster Auftritt. Note: 3.

Marco Reus (55.): Der Ex-Kapitän kam für Brandt. Zunächst wollte ihm nichts wirklich Produktives gelingen, doch dann verwertete er Sanchos Hereingabe zum entscheidenden 2:0. Kurz vor Schluss noch mit der guten Chance aufs 3:0 (88.). Note: 3.

Youssoufa Moukoko (81.): Der Stürmer kam für Füllkrug ins Spiel und brachte nicht lange, um mehr als dieser zustande zu bringen: Seinen Treffer zum 3:0 leitete er selbst ein und schloss mit viel Durchsetzungsvermögen gekonnt ab. Auch kurz darauf noch mit einem guten Torschuss. Keine Bewertung.

Giovanni Reyna (88.): Malen ging für ihn herunter. Ohne Einfluss aufs Spiel in der kurzen Zeit. Keine Bewertung.

Niklas Süle (88.): Der Innenverteidiger wurde für Schlotterbeck eingewechselt. Das sagt alles über sein derzeitiges Standing. Keine Bewertung.