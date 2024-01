"Eine sehr belastende Zeit": Wie sich Paris Brunner beim BVB in eine Schublade manövrierte

© getty

BVB suspendierte Paris Brunner: "Es war schon eine sehr belastende Zeit für ihn"

"Der BVB hat sich so entschieden und ich bin nicht derjenige, der zu beurteilen hat, ob das richtig oder falsch war. Dafür bin ich auch zu weit weg", sagt Christian Wück, Brunners Nationaltrainer in der deutschen U17, im Gespräch mit SPOX und GOAL. "An sich konnte ich die Entscheidung des BVB genauso nachvollziehen wie die Tatsache, dass man sie als erzieherische Maßnahme öffentlich gemacht hat."

Brunner hatte unter Wück Anfang Dezember den WM-Titel gefeiert und wurde beim Turnier in Indonesien zum besten Spieler gekürt. Ein paar Monate davor war ihm die gleiche Ehre bei der Europameisterschaft zuteil geworden, die Deutschland mit Torschützenkönig Brunner (vier Tore) ebenfalls gewann.

Um ein Haar hätte Brunner die WM jedoch verpasst, wäre die Aufhebung der Suspendierung nicht rechtzeitig vor Turnierbeginn vom BVB ausgesprochen worden. "Es war schon eine sehr belastende Zeit für ihn. Er ist sich bewusst, dass die Suspendierung des BVB vollkommen berechtigt war und dass er sich nicht an geltende Regeln gehalten hat", sagt Wück. "Ich stand mit ihm währenddessen in Kontakt und habe ihm klipp und klar gesagt, dass die Entscheidung alleine beim BVB liegt und ich mich ihr auch beuge. Hätte man ihn also länger suspendiert, wäre er auch nicht mit zur Weltmeisterschaft gefahren."