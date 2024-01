BVB, News und Gerüchte: Eltern von Paris Brunner auf Geschäftsstelle von Borussia Dortmund gesichtet

© getty

BVB, News: Jadon Sancho in Dortmund gelandet

Der leihweise Wechsel von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund steht unmittelbar bevor. Am späten Mittwochabend landete der Engländer am Dortmunder Flughafen, wie ein Video der Ruhr Nachrichten belegt.

Durch den Hauptausgang ging Sancho aber nicht wie noch am Vortag Ian Maatsen, sondern wurde noch am Rollfeld von einem Mitarbeiter des BVB abgeholt und auf einem Privatparkplatz auf dem Flughafengelände in ein weiteres Auto verfrachtet.

Am Donnerstag wird Sancho den Medizincheck absolvieren. Laut Ruhr Nachrichten wird den BVB Sanchos sechsmonatige Rückkehr vier Millionen Euro kosten.

Bereits vor seiner Ankunft gab Sancho zwei eindeutige Hinweise auf seinen Wechsel ab: Sein seit Monaten inaktiver Account bei Instagram wurde reaktiviert, als Profilbild entschied sich der 23-Jährige für ein Foto von ihm, auf dem lediglich seine schwarzgelben Stutzen zu sehen sind.

Dazu markierte er einen Beitrag von Transfer-Experte Fabrizio Romano auf X, der den sich anbahnenden Transfer als fix bestätigte, mit einem "Like".