BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund offenbar "sehr zufrieden" mit Fitness-Zustand von Jadon Sancho

© getty

BVB, Gerücht: Jadon Sancho könnte gegen Darmstadt wohl bereits in Dortmunds Startelf stehen

Am Donnerstag lieh Borussia Dortmund Jadon Sancho bis Saisonende aus. Am selben Tag trainierte der Engländer, der über vier Monate kein Pflichtspiel bestritt, nachdem er bei Manchester United in Ungnade gefallen war, erstmals mit der Mannschaft des BVB.

Wie die Bild wissen will, hat Sancho gut Chancen, beim Jahresauftakt am Samstag bei Darmstadt 98 (18.30 Uhr) direkt im Kader zu stehen. Demnach soll selbst ein Platz in der Anfangsformation möglich sein.

Dem Bericht zufolge ist man beim BVB nach den ersten Eindrücken "sehr zufrieden mit Sanchos Fitness-Zustand". Letztmals bei einem Pflichtspiel auf dem Feld stand Sancho am 26. August des vergangenen Jahres.