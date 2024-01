BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund steht offenbar vor drei Transfer-Vollzugsmeldungen

© getty

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund vor Transfer von Luca Reggiani

Borussia Dortmund wird sich offenbar mit dem italienischen U16-Nationalspieler Luca Reggiani verstärken. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Der Innenverteidiger feierte am Dienstag seinen 16. Geburtstag und kommt mit sofortiger Wirkung von der U17 von US Sassuolo zum BVB. Dort dürfte er sich ebenfalls der U17 anschließen, die in der Bundesliga West nach 18 Saisonspielen mit 42 Punkten derzeit den dritten Platz belegt.

Reggiani debütierte im November 2022 für Italiens U15-Nationalelf, bei der ihm in zehn Länderspielen zwei Treffer gelangen. Seit August 2023 ist er in der italienischen U16 aktiv und kommt dort bislang auf ein Tor in fünf Einsätzen.

In dieser Saison absolvierte der Rechtsfuß, der auch als Rechtsverteidiger spielen kann, bisher fünf Partien für Sassuolos U17. Am ersten Spieltag der Saison sah er beim 0:2 in Parma in der 31. Minute die Rote Karte.