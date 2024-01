Zukunft von Mats Hummels beim BVB offen, keine Kaufoption für Jadon Sancho und Ian Maatsen: Sebastian Kehl über Transfers und mögliche Nachfolge von Hans-Joachim Watzke

Schattenmann Nuri Sahin? "Das war überhaupt kein Thema"

... Sahin als möglichen "Schattenmann" von Terzic: "Das war überhaupt kein Thema. Mit diesem Szenario beschäftigen wir uns nicht."

... Nuri Sahin und Sven Bender: "Mit Sven waren wir schon länger in Kontakt. In dieser Konstellation kommen unterschiedliche Profile zusammen. Beide haben einen sehr guten Draht in die Kabine. Die Aufgabenverteilung ist sehr gut. Am Ende wissen wir, dass wir schnell erfolgreich sein müssen."

... Edin Terzic: "Wir wollten uns nicht treiben lassen. Wir sind davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation efolgreich sein werden. Wir sind angriffslustig und tun alles, um in die Erfolgsspur zurückzukommen."

... die Analyse im Winter: "Wir haben einige Hausaufgaben mitgenommen aus dem letzten Jahr und die Zeit sehr gut genutzt. Die Analyse hat ergeben, dass wir etwas im Trainerteam ändern wollen. Das sind zwei spannende Geschichten. Die Transfers, die wir umgesetzt haben, zeigen, dass wir etwas vorhaben. Platz fünf ist natürlich unbefriedigend, aber wir haben es sehr gut aufgearbeitet. Wir wollen gemeinsam nach vorne blicken in dieser Konstellation."

