BVB - Kommentar zum baldigen Ende der Ära von Hans-Joachim Watzke bei Borussia Dortmund: Eine der größten Aufgaben steht erst bevor

BVB: Jürgen Klopps kluge Weisheit gilt auch für Hans-Joachim Watzke

Viel wichtiger jedoch: Es braucht eine zukunftsfähige Vision, eine übergeordnete Strategie, die außerhalb und auch auf dem Spielfeld stringent umgesetzt wird. Es muss künftig wieder unzweifelhaft klar werden, wofür der BVB eigentlich steht. Das wird ohne wirklich profunde Umwälzungen innerhalb des Klubs und auch weiterhin der Mannschaft nicht gehen, hat aber möglicherweise nur dann eine Chance auf Erfolg, wenn man die eigenen Ansprüche etwas herunterschraubt.

All dies geschieht zu einer Zeit, in der sich vieles im Klub bereits im Umbruch befindet und man sportlich in die Krise schlitterte. Das Verhältnis von Cheftrainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl, selbst noch keine zwei Jahre im Amt, gilt als mächtig angeknackst. Terzics Position ist ohnehin geschwächt, der finanziell dringend erforderliche Wiedereinzug in die Königsklasse nach den bislang gezeigten Leistungen massiv unsicher. Der Druck in Dortmund wird auch in den kommenden sechs Monaten nicht geringer.

Verglichen mit dem Beginn von Watzkes Tätigkeit als Geschäftsführer, als der BVB "im Vorzimmer der Pathologie" (Watzke) ums Überleben kämpfte, sind Dortmunds vielfältige Probleme der Gegenwart Luxus. Doch gerade jetzt wird auch für Watzke trotz seiner unumstrittenen Verdienste in gewisser Weise jene kluge Weisheit gelten, die Klopp vor achteinhalb Jahren nach seinem letzten Spiel als BVB-Trainer zum Besten gab: "Es ist nicht wichtig, was die Leute über dich denken, wenn du kommst. Es ist wichtig, was die Leute von dir denken, wenn du gehst."