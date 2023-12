BVB gegen PSV Eindhoven im Achtelfinale der Champions League: Ist das ein gutes Los für Borussia Dortmund?

© getty

BVB-Gegner Eindhoven: Was hat sich bei PSV im Vergleich zum Vorjahr verändert?

In erster Linie der Trainer: Bosz löste die einstige Stürmer-Legende Ruud van Nistelrooy ab, der nach einem zweiten Platz in der Liga sowie dem Sieg im Pokal recht plötzlich von seinem Amt zurücktrat. Insofern herrschte etwas Unsicherheit rund um den Klub, inwiefern der Übergang zu Bosz wirklich funktionieren würde. Dass dieser auf Anhieb so gut geklappt hat, ist also durchaus eine kleine Überraschung.

Zwar hat der Verein im Sommer einige gute Transfers getätigt, die der Mannschaft deutlich Qualität zufügten (Noa Lang, Hirving Lozano, Sergino Dest, Jerdy Schouten, Malik Tillman). Andererseits hatte van Nistelrooy acht der elf Spieler zur Verfügung, die am Wochenende in der Startelf standen und höchst souverän mit 4:0 in Alkmaar gewannen.

Der große Unterschied: Während van Nistelrooys fußballerischer Ansatz eher konservativ war, zeichnet jenen von Bosz vor allem Mut, Risikobereitschaft und Vollgas in der Offensive aus. Der Trainer hat seine aus der Zeit in Deutschland bei Dortmund und Bayer Leverkusen bekannte Philosophie kein Stück nicht verändert, sondern will auch in Eindhoven von seinem Team immer offensiven Fußball sehen. Bosz scheut sich nicht, dabei Risiken einzugehen. Auch auf dem Trainingsplatz ist er sehr anspruchsvoll.

So ist die PSV unter Bosz zu einer echten Offensivkraft geworden, die von den Teams in der Eredivisie kaum zu schlagen ist. Alkmaar, eigentlich eine gute Mannschaft in der Niederlande, lag am Sonntag bereits nach 16 Minuten mit 0:3 zurück. Die 56 Tore in 16 Spielen sprechen Bände.