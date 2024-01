BVB - Borussia Dortmund und die neue Konstellation im Trainerteam von Edin Terzic: Wie soll's gut gehen?

© imago images

BVB: Wie Thomas Tuchel Nuri Sahin zum Trainer machte

"Thomas war unzufrieden, weil manche von uns dachten, es sei ja nicht so schlimm, weil es nur die Vorbereitung sei", sagte Sahin dem kicker im Mai 2022. Der BVB hatte zuvor ein Testspiel im Trainingslager verloren, Tuchel setzte anschließend eine Mannschaftsbesprechung an. "Dann zeigte er uns Szenen von John Terry und Carles Puyol. Nicht aus Pflichtspielen, sondern aus vermeintlich unbedeutenden Tests, damit wir sehen, mit welcher Intensität sie auch in solchen Partien verteidigt haben." Tuchel hielt dazu eine Ansprache, die Sahin schwer beeindruckte und ihm den entscheidenden Impuls gab: "Ich will Trainer werden."

Sahin dürfte sich also langfristig nicht mit der Perspektive zufrieden geben, als Co-Trainer zu arbeiten, wo er jetzt doch schon so kurz vor dem Erreichen seines vielfach kommunizierten Ziels ist. In den ersten Einheiten im Trainingslager von Marbella war er es auch, der viele Trainingsinhalte teils lautstark anleitete und auf Anhieb eine dominante Rolle einnahm.

Terzic dagegen mimte eher den Beobachter am Seitenrand und ließ Sahin und Bender machen. Nach dem Testspiel gegen Alkmaar erklärte der Chefcoach dann die Rollenverteilung, die in taktischer Hinsicht vereinfacht so aussieht: Sahin ist für die offensiven, der ehemalige Sechser Bender für die defensiven Abläufe zuständig.